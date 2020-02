Brand im «The Circle»

In der Nacht auf Donnerstag ging in der Einsatzzentrale von Schutz und Rettung um 02.45 Uhr die Meldung ein, dass auf einer Grossbaustelle am Flughafen Zürich ein Feuer ausgebrochen sei. Die sofort ausgerückte Feuerwehr habe den Brand im Untergeschoss rasch unter Kontrolle gehabt, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Im Raum, der als Baumagazin genutzt wird, sowie an den eingelagerten Maschinen entstand Sachschaden. Durch Russ und Rauch wurden zudem die angrenzenden Räume in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist noch ungeklärt und wird durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich untersucht.