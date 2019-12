Brass-Band Klänge unter dem Weihnachtsbaum

Kurz vor Konzertbeginn waren die 280 Plätze im Kirchenschiff und die 200 auf der Empore der reformierten Kirche Eglisau bis auf den letzten Platz gefüllt. Der mit Strohsternen festlich geschmückte Weihnachtsbaum tronte mit über drei Metern Höhe über den Köpfen der Brass Band Eglisau und machte so dem Motto des Konzerts «Christmas in Brass» alle Ehre. Die Musikerinnen und Musiker eröffneten den Abend mit königlich anmutenden Fanfarenklängen. Dieser Auftakt sorgte dafür, dass der Funke von Anfang an auf das Publikum übersprang.

Ursprünglich als Werkkapellen in nordenglischen Bergbaugebieten entstanden, wärmen die Brass Bands auch hierzulande mit ihrem satten Blech die Herzen der Zuhörenden und sorgen für volle Konzertsääle.

Wettkampfstarke Musiker

Man spürte den Elan und die Begeisterung, die das Ensemble von der ersten Konzertminute an in die Umsetzung der Stücke wie Rivers of Babylon, einem Abba- Medley oder der Filmmusik von Gladiator steckte. Der Applaus war der regulären Band, aber auch dem Jugendensemble und zahlreichen Solisten wie Matthias Koch, der mit seiner Posaune das Publikum in Atem hielt, sicher. Rheinauf und rheinab blieb es den Brass-Musik-Fans nicht verborgen, dass die Eglisauer Brass Band vor einem Monat den dritten Platz am Schweizer Brass Band Wettbewerb in Montreux geholt hatte. Auch der Nachwuchs räumte dieses Jahr ab.

Andreas Egli dirigiert die Brass Band Eglisau seit 2004.

So zeigte der erst zehnjährige Minh Balmer sein Können auf verschiedenen Schlaginstrumenten. Unter der musikalischen Leitung von Andreas Buri sprudelte das Ensemble vor Selbstbewusstsein. Einige Besucherinnen und Besucher hätten sich vielleicht etwas mehr weihnachtliche Klänge gewünscht. Diesen Umstand wettgemacht habe aber ein meisterlich umgesetztes Stück aus der Rossini-Oper über Wilhelm Tell, sagte eine andere Besucherin.

Auf der Erfolgswelle bleiben

Angesprochen auf den hervorragenden Ruf seiner Brass Band Eglisau, erklärt sich Präsident Benjamin Koch den Erfolg dadurch, dass bei jedem Musiker ein Stück Talent notwendig sein muss. «Ausschlaggebend ist jedoch der individuelle Übungsaufwand zu Hause», findet Koch. Die Proben seien dazu da, das Zusammenspiel, die Interpretation und die Balance zwischen den verschiedenen Registern einzustudieren. «Wir verfolgen einen angemessenen Mix aus Wettbewerbsteilnahmen und anspruchsvollen Konzerten», ergänzt er. «Erfolg und Applaus motivieren uns.»

So kennt die Brass Band Eglisau zur Zeit keine Nachwuchssorgen, denn die Erfolgswelle, auf der das Ensemble momentan reitet, lockt immer wieder talentierte und motivierte Musikerinnen und Musiker aus anderen Regionen an.