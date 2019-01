Büchergruppe für Kleinkinder zur Förderung des Sprachverständnisses

Zwergenpuppen, Schnee aus Watte und ein kleines Buch haben die Aufmerksamkeit der vier Kleinkinder auf sich gezogen. Mit Geschichten über die Zwerge Himpelchen und Pimpelchen begeistert die Leseanimatorin Ilaria Morado die Kinder und ihre Mütter, die sich am vergangenen Samstagmorgen in der Gemeindebibliothek Bassersdorf eingefunden haben.

Die Geschichten, oft in Versform, manchmal gesungen, aber immer leicht zu verfolgen, sollen Kindern den ersten Kontakt zu Büchern ermöglichen. Morado blättert durch das Buch, das sie mit unterschiedlichen Formen und Farben gestaltet hat, zeigt auf ein Bild und fragt in die Runde: «Was ist das?» Der zweijährige Liam grübelt und meint dann: «Eine Birne!»

Erster Kontakt mit der deutschen Sprache

Er ist der älteste in der Gruppe, Ilenia und Greta sind erst 21 Monate alt. Für den 13 Monate alten Binghan ist es der erste Kontakt mit der deutschen Sprache.

Das Projekt Buchstart gibt es in der Schweiz seit über zehn Jahren. 1992 wurde es unter dem Namen Bookstart von der Autorin und Publizistin Wendy Cooling in Grossbritannien ins Leben gerufen. Ähnliche Projekte haben mittlerweile auch international Anklang gefunden und werden in weiteren Ländern wie Deutschland, Italien, den USA, Indien und Japan durchgeführt.

Hierzulande wird Buchstart von der Stiftung Bibliomedia Schweiz und dem Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien geleitet. Neben einem Buchpaket, das an Kleinkinder verschenkt wird, arbeitet die Projektleitung auch eng mit den Bibliotheken zusammen und bietet die Organisation von Anlässen zur Leseförderung an.

«Wir können von Kindern nicht erwarten, Bücher zu lesen, wenn wir selber sehr oft am Smartphone hängen»Ilaria Morado, Leseanimatorin

Buchstart ist eines von vielen Projekten, welche nach der Pisa-Studie im Jahr 2000 aufgegleist wurden, als die Schweiz im Bereich der Lesekompetenz unter den Durchschnittswerten lag. In den letzten Jahren wurde auch durch diese Bemühungen ein Aufwärtstrend bei den nationalen Leistungen festgestellt.

Bücher sollen Teil des Alltags werden

«Das Ziel ist nicht, Kindern bereits so früh das Lesen beizubringen», erklärt Morado. «Buchstart darf man mehr als eine Sensibilisierungskampagne für Eltern verstehen.» Der nahe Kontakt zu Büchern bereits im jungen Alter soll dazu führen, dass Bücher Teil des Alltags werden. Bereits der taktile Kontakt wie durch Beissen und auch das Ritual des Vorlesens sollen dazu beitragen, dass das Buch ein fester Bestandteil des Lebens eines Kindes wird.

Nach der obligatorischen Schulzeit ist es laut Morado sehr schwierig, Jugendliche zum Lesen zu animieren. «Wir setzen uns auch dafür ein, dass Väter ihren Knaben vorlesen», sagt sie. «Oft wird das Lesen leider mit dem Femininen assoziiert, was die Sprach- und Lesekompetenz von männlichen Schülern stark beeinträchtigt.» Dass das Buch gerade im digitalen Zeitalter einen schwierigen Stand hat, ist Morado bewusst.

Erwachsene als Vorbilder

Die Versuchung, einem Kind ein Smartphone oder ein Tablet in die Hand zu drücken, sei oft gross. «Wir Erwachsenen haben für diesen Aspekt eine Vorbildfunktion. Wir können von Kindern nicht erwarten, Bücher zu lesen, wenn wir selber sehr oft am Smartphone hängen», sagt sie. Das heisse jedoch nicht, dass der Zugang zu digitalen Medien gänzlich verwehrt sein muss.

«Wie alles im Leben braucht es eine Balance», sagt sie. Der kompetente Umgang mit digitalen Medien sei ebenfalls ein wichtiger Teil der Entwicklung. «Auch ein Trickfilm kann zur Sprachentwicklung beitragen, wenn über das Gesehene geredet und dieses so verarbeitet wird.»

Bücher seien aber deshalb besonders vorteilhaft, weil das Kind das Lesetempo selber vorgeben und bei Bedarf Fragen stellen kann. «In dieser Hinsicht ist das Buch das Sprach- und Lesefördermittel par excellence».

(Zürcher Unterländer)