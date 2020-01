Bülacher Energiegenossenschaft formiert sich

Mit einer Energiegenossenschaft wollte man in Kloten vor ein paar Jahren den erneuerbaren Energieformen zum Durchbruch verhelfen. Doch der mit viel Motivation gegründeten Organisation war nicht viel Erfolg beschieden. 2016, zwei Jahre nach dem Start, musste sie aufgeben. Es fehlte an Dächern für Solaranlagen sowie an Finanzierungsmöglichkeiten. Anderorts funktionieren Energiegenossenschaft aber schon länger und ermöglichen es auch Personen ohne eigenes Dach, in Solarenergie zu investieren.

Nun will man auch in Bülach vorwärtsmachen. Im letzten Juni haben Engagierte aus der Gruppe Transition Bülach eine eigene Energiegenossenschaft gegründet. Kürzlich hat die Stadt drei Anteilscheine à 1000 Franken gekauft, was im Gemeinderat zu einer kritischen Anfrage führte: FDP-Gemeinderat Frédéric Clerc bemängelte den fehlenden Leistungsausweis der Organisation sowie die noch kaum vorhandene Bekanntheit.

«Wir wollen dazu beitragen, den Ausstoss an Treibhausgasen möglichst schnell zu reduzieren.»Daniela Gramegna, Präsidentin

Energiegenossenschaft Bülach

Tatsächlich ist auf der Website der im Juni gegründeten Genossenschaft noch nicht viel in Erfahrung zu bringen. «Wir wollen einerseits für den Klimaschutz sensibilisieren und anderseits selber Projekte im Bereich Solarenergie realisieren», sagt Präsidentin Daniela Gramegna. Leider fehle es aber derzeit noch an den nötigen Finanzen, um selber Fotovoltaikanlagen zu bauen. Bisher zählt die Organisation erst rund 20 Mitglieder. Davon haben die meisten nur einen einzigen Anteilschein gekauft. Vorerst vor allem beraten

Deshalb konzentrieren sich die Genossenschafter derzeit auf die Beratung, Sensibilisierung und Vernetzung interessierter Personen. Es seien bereits sehr viele Anfragen eingegangen vonseiten privater Hausbesitzenden, die energetische Massnahmen in Erwägung zögen.

Die Fachleute der Genossenschaft geben Auskunft zur Realisierbarkeit von Solaranlagen, Wärmepumpen und zur Kombination mit Elektromobilität. Ob eine solche Beratung etwas kostet, konnte die Präsidentin gestern nicht sagen. Man sei erst ganz am Anfang der Entwicklung. In den leitenden Gremien sind Personen mit Erfahrung im Energiebereich vertreten: Im Verwaltungsrat sitzen neben GLP-Präsidentin Daniela Gramegna auch Heiri Gugerli, der sich seit langem im Bereich 2000-Watt-Areale engagiert, sowie Markus Weingartner, Inhaber der Firma Go Solar in Bülach, die unter anderem mobile Solaranlagen vertreibt. In der Geschäftsleitung ist Walter Heckendorn für Administratives zuständig, während Mathias Spicher mit seiner Fimra Swiss Eco Systems seit vielen Jahren in der Planung erneuerbarer Energieformen tätig ist.

Fachleute arbeiten umsonst

Sämtliche Mitglieder würden aber ehrenamtlich arbeiten, versichert Daniela Gramegna. «Uns liegt die Umwelt am Herzen. Wir wollen dazu beitragen, den Ausstoss an Treibhausgasen möglichst schnell zu reduzieren.» Man wolle auch keineswegs das bestehende Gewerbe konkurrenzieren, stellt Gramegna klar. Als Genossenschaft könne man unabhängig und umfassend informieren. «Die gute Nachricht heute lautet, dass Investitionen in Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie rentabel sind.»