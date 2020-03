Bülachs Erfahrungen mit dem «Tropfensystem»

Auch ausserhalb des Hauses sind die Spuren des Coronavirus momentan kaum zu übersehen. Denn alle Läden, die noch offen sein dürfen, weisen auf die Vorschriften des Bundes hin und müssen selbst diverse Methoden anwenden, um ihre eigene Version des sogenannten Tropfensystems durchzuführen.

Diese Methoden sind klar ersichtlich, wenn man sich auf einen Spaziergang durch Bülach begibt. Fast jeder Betrieb hat Schilder oder Plakate vor seinen Türen, auf welchen «Bitte Abstand halten» oder «Bitte vor der Tür warten, bis Sie abgeholt werden» steht. Teilweise sind die Nachrichten noch passend zum Frühling mit Blumen verziert, aber die Botschaft ist klar. Zudem wird die Anzahl anwesender Kunden beschränkt. Während die Metzgerei Angst maximal fünf Kunden in der Metzgerei bedient, werden in der Migros mehr als hundert Menschen auf einmal akzeptiert.

Nebst der Migros erlaubt auch der Coop Bachenbülach eine höhere Anzahl Kunden in seiner Filiale. Coop wählte jedoch ein anderes Vorgehen. Während man in der Migros, solange sich noch nicht zu viele Menschen im Laden befinden, rein- und rausspazieren kann, wie man will, hat Coop ein Zettelsystem eingeführt. Auf dem Zettel steht eine Nummer, welche nach dem Einkauf wieder abgegeben werden muss. Durch unzählige Menschenhände gehend, werden sie regelmässig gereinigt.

Regulierung auch via Türen

Nicht nur mit Nummern werden die Besucherzahlen reguliert. Auch Türen mancher Läden helfen mit, indem sie sich nur öffnen, wenn die Obergrenze noch nicht überschritten ist, wie beispielsweise beim Volg oder bei der Post. Ist die Kapazität trotzdem ausgeschöpft, muss man für einen Augenblick draussen vor der Tür warten. Auch dort gilt es, mindestens zwei Meter Abstand einzuhalten. Sowieso muss man in diesen Tagen mit ein bisschen mehr Geduld durch das Leben gehen. Denn es kann gut vorkommen, dass man irgendwo anstehen muss.

Ist man trotzdem im Inneren eines Ladens, werden die Abstandsregeln eher mässig eingehalten. Man geht sich zwar aus dem Weg, aber an den Früchte- und Gemüseregalen befinden sich beispielsweise immer noch zu viele Menschen zu dicht aufeinander. Kleinere Läden scheinen dieses Problem besser im Griff zu haben. Bei bis zu fünf Menschen in einem Laden ist es sehr übersichtlich, und man entscheidet sich eher, für einmal in einer anderen Ecke des Ladens mit dem Einkauf anzufangen. Dort, wo sich noch niemand anderes befindet.