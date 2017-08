Busgarage auf grüner Wiese

Wer an der Haltestelle Seeb in Winkel auf den Bus in Richtung Flughafen wartet, der sieht durch die Fenster des kleinen Wartehäuschens noch ein erstaunlich grosses Fleckchen grüne Wiese. In diesem Dreieck, Gebietsnamen Bungert, zwischen dem Winkler Busdepot und den Reiheneinfamilienhäuschen der Schwärzen, besitzt die Gemeinde ein 3800 Quadratmeter grosses Grundstück.

Für knapp 1700 Quadratmeter davon hätte die Post Immobilien AG aus Bern gerne das Baurecht, um eine weitere Garage für sechs Gelenkbusse zu erstellen und zu betreiben; hinzu kommen weitere Räume für Büros, Garderoben und sanitäre Anlagen.

Über diesen Baurechtsvertrag zwischen der Politischen Gemeinde Winkel und der Post Immobilien AG wird die Gemeindeversammlung vom 11. September zu befinden haben. Was das Bauprojekt der Garage an sich angeht, so ist das Bewilligungsverfahren dafür bereits abgeschlossen; der Gemeinderat von Winkel hat die erforderliche baurechtliche Bewilligung bereits am 17. Juli erteilt.

Mit dem Baurechtsvertrag verbleibt das gesamte Grundstück im Finanzvermögen der Gemeinde Winkel – ausgenommen sind die Teilflächen, die derzeit für Asylbewerberunterkünfte in Anspruch genommen werden.

14 Jahre, 14 Postautos

Die Post Immobilien AG ist bereits Eigentümerin des rund 4300 Quadratmeter grossen Nachbargrundstücks, wo das alte Depot drauf steht, das wiederum die Postauto Schweiz AG seit 14 Jahren mietet. Heute sind dort im Gebäude rund 14 Postautos untergebracht, die dort auch gewartet werden.

Weil die Post Immobilien AG nur etwas weniger als die Hälfte des Bungert-Grundstücks beansprucht, will man die heutige Parzelle in zwei Parzellen aufsplitten; die Grenze verläuft gemäss Plänen etwa auf der Höhe der Haltestelle. Der Vertrag wird, die Zustimmung der Gemeindeversammlung vorausgesetzt, über 30 Jahre abgeschlossen – der Baurechtsberechtigte erhält die Option, den Vertrag einmal um zehn Jahre zu verlängern.

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, dem Papier zuzustimmen. «Die Vorlage trägt zur Sicherstellung eines reibungs­losen Postautobetriebes bei», schreibt die Behörde. Und: Nicht zuletzt werfe die Angelegenheit ja einen Ertrag zugunsten der Gemeinde ab. Die Baurechtszinseinnahmen betragen gemäss Weisungstext zu Beginn jährlich knapp 37 000 Franken und können alle drei Jahre angepasst werden, erstmals per 2021. Die Rechnung basiert auf einem Basislandwert, der mit 1200 Franken pro Quadratmeter festgelegt wurde; der Zins beträgt bei Vertragsabschluss 22 Franken/m2.

Neuer Traktor fällig

In Rahmen eines zweiten Traktandums wird die Gemeindeversammlung über die Anschaffung eines neuen Kommunaltraktors für die Summe von 150 000 Franken zu befinden haben. (red)