Callgirl erpresst Hoteldirektor

Eine im Zürcher Unterland lebende Prostituierte hat sich der versuchten Erpressung schuldig gemacht. Ihr Opfer war der Direktor eines angesehenen Hotels, der zuvor regelmässiger Kunde der 26-Jährigen war. Das Urteil erfolgt per Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland und ist seit Kurzem rechtskräftig.

Die deutsche Aufenthalterin mit französischen Wurzeln arbeitet nach eigenen Angaben als Escortdame, Model und Schauspielerin. Mit dem Hoteldirektor verbanden sie gemäss Strafbefehl mehrere «Kontakte», bis sie im Juni 2018 ohne jegliche Dienstleistungen 4000 Franken von ihm forderte. Sie gab an, das Geld für die Restzahlung eines Autokaufs zu benötigen.

Anzeige war ihr egal

Die Escortdame, die selbst in einem aparten Hotel logiert, drohte andernfalls, die Ehefrau des Direktors über dessen sexuellen Vorlieben ausserhalb der Ehe zu informieren. Nachdruck verleihte sie ihrer Drohung mit mehreren Textnachrichten, die den Untersuchungsbehörden vorliegen. Dass ihr der Mann eine Anzeige in Aussicht stellte, verunsicherte sie nicht. «Mach es doch, es ist nur eine harmlose Anzeige. Hindert mich nicht daran, deiner Frau den kompletten Nachrichtenverlauf zu zeigen», schrieb sie ihm als Antwort.

Für ihre Erpressungsversuche erhält die Escortdame nun eine Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen à 80 Franken und eine Busse von 300 Franken. Im Strafmass enthalten sind auch die Konsequenzen für einen Hausfriedensbruch in der Migros Regensdorf, wo sie mit einem fünfjährigen Hausverbot belegt war und ist, und für den Diebstahl von Kosmetika zum eigenen Gebrauch im Wert von rund 80 Franken in ebenjener Migros-Filiale. Ob die Prostituierte ihre Drohung in die Tat umsetzte, ist nicht aktenkundig.