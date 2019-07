Chemikalie löst Brand aus

Kurz vor 21:30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung ein, dass an der Bahnhofstrasse in Rümlang eine Gewerbeliegenschaft in Brand stehe. Die sofort ausgerückten Feuerwehren von Dielsdorf, Niederglatt und Niederhasli fanden einen Brand im Innern der Liegenschaft vor. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, brachten die Feuerwehrleute die Situation rasch unter Kontrolle.

Bei den Löscharbeiten wurde festgestellt, dass ein Lösungsmittel ausgelaufen war. Die entflammbare Flüssigkeit entzündete sich in der Folge. Die genaue Brandursache wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht.

Hoher Sachschaden

Beim Vorfall verletzte sich niemand. Für Mensch und Umwelt bestand aufgrund des ausgelaufenen Lösungsmittels zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Der Sachschaden dürfte mehrere hunderttausend Franken betragen.

Nebst der Kantonspolizei Zürich standen die genannten Feuerwehren, eine Patrouille des Zweckverband Polizei RONN (Rümlang, Oberglatt, Niederhasli und Niederglatt) zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt des Spitals Bülach und ein Chemiefachberater des Forensischen Instituts Zürich. (mst)