Coop-Öfen gehen auf Reisen

Seit Frühling stehen in der eins­tigen Coop-Bäckerei in Walli­sellen, in der der Grossverteiler fast 35 Jahre lang Backwaren produ­zierte, die Öfen still – bis ges­tern zumindest. Denn ein tonnen­schwerer Kran fuhr in den Morgenstunden vor der ehe­ma­ligen Grossbäckerei im Indus­triegebiet vor, um den An­lagen den Start in ihre neue Zukunft zu ermöglichen. Direkt aus dem Gebäude hievte er die nicht mehr benötigten Öfen ins Freie.

«Die Prozessanlagen hat eine Firma aus Deutschland über­nommen, die sich auf den Wiederaufbau von Bäckereianlagen spezia­lisiert hat», erklärte eine Coop-Mediensprecherin auf Anfrage. Wo die alten Coop-Öfen letztendlich wieder im Einsatz stehen werden, konnte die Sprecherin nicht sagen. (Zürcher Unterländer)