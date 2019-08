Das Äthiopien Europas ist zu Besuch

Auf der Fussballanlage Stighag, reihen sich Zelte an Zelte. Aus ihnen strömen Düfte wie von Weihrauch, gewürztem Kaffee und Ingwer. Im Innern wird auf afrikanische Weise Kaffee gebraut. Von bunten Tüchern umgeben, sitzt man zusammen. Es wird gelacht und getanzt. Ein kleines Afrika im Unterland. Das Ethio-Festival, das die äthiopische Gemeinschaft aus Europa zusammenführt, fand dieses Jahr in Kloten statt.

Vom 31. Juli bis 3. August spielten 36 Mannschaften aus über 10 europäischen Ländern Fussball, darunter Frankreich, Norwegen und Italien um den Sieg. Bereits zum 17. Mal kommen Äthiopier aus ganz Europa zusammen, um dieses Fussballturnier gemeinsam zu bestreiten. Begleitet wird das Ganze mit Konzerten und einem Markt, bei dem man Einblicke in Kultur und Kulinarik Äthiopiens erhält.

Eden, Dina, Ras und Jared sind aus Italien angereist. Foto: Paco Carrascosa

Spenden für die Heimat

Restaurants wie das Mesob aus Zürich bieten Spezialitäten aus Eritrea und Äthiopien an. Gegenüber verkauft Abrhet Mulatu typische Waren wie geflochtene Töpfe, Teller und bunte Armbänder. Von Äthiopien ist sie mit ihrem Mann und den drei kleinen Kindern in die Schweiz gereist, um den Bauern in ihrem Dorf mit dem eingenommenen Geld zu helfen.

Die rund 80 Helfer arbeiten an den vier Tagen ehrenamtlich, um mit ihren Spenden Projekte zu unterstützen. Mikael Desalgen, der als 20-jähriger Student nach Deutschland geflüchtet ist, erzählt: «In Äthiopien hat es viele Strassenkinder, dort gibt es keine Sozialhilfe wie in der Schweiz.» Auch der Sänger Mahmoud Ahmed ist mit seinen 78 Jahren vor Ort, um mit einem Konzert Geld für einen Schulhausbau zu sammeln.

Der Event wurde vom Verein Ethio Zürich zusammen mit dem Dachverband ESCFE (Ethiopian Sports and Culture Federation in Europe) veranstaltet. Nebst der Spendenaktion ist es den Organisatoren wichtig, die äthiopische Gemeinschaft in Zürich zu fördern. «Es geht vor allem um die Kultur, um die Begegnung», meint Vereinspräsident Mulugeta Beyene. «Leute treffen sich nach zehn Jahren im Exil wieder, können zusammen Kaffee trinken und dabei ihre Sorgen vergessen.» Es sei ferner auch ein Anliegen, dass sich Schweizer und Äthiopier besser kennen lernten.

Auf dem Rasen tritt Ethio Buna France (rot) gegen Ethio Zurich an. Foto: Paco Carrascosa

«Wenn Schweizer hierherkommen, tauchen sie in eine andere Welt ein. Sie sehen, wie die Äthiopier sind, dass ihnen etwa der Familienzusammenhalt wichtig ist.» Mit ihrer offenen Art gelten Äthiopier als gastfreundlich; doch nur wenige Schweizer besuchen das Festival.

«Sie wachsen anders auf»

Ein Fokus liegt in der Förderung von jungen Fussballtalenten. Abemelik (7) und sein gleichaltriger Freund Bruh sind begeistert dabei. Sie finden es toll, dass sie mit anderen Kindern Fussball spielen können. Thomas Dhaemer aus Basel sagt: «Das Festival ist unkompliziert. Unterschiedliche Leute aus verschiedenen Ländern kommen zusammen, und es funktioniert irgendwie immer.» Seine Frau Ami Bekele besucht das Festival seit Jahren, um alte Freunde wiederzusehen.

Abemelik und sein Freund Brush repräsentieren die Fussballzukunft. Foto: Paco Carrascosa

Nachdem in den 80er-Jahren aufgrund einer langen Dürrezeit eine Hungersnot in Äthiopien ausgebrochen war, zogen viele Äthiopier nach Europa. Dejene Woldeamanuel, Trainer vom Team «Swiss 2», ist überzeugt: «Die junge Generation wächst hier in Europa anders auf. Wir wollen ihnen so unsere Kultur und Tradition übermitteln, damit sie ihren Bezug zum Heimatland behalten und stolz auf ihre Wurzeln sind. Stolz ist auch das Team Ethio Buna France, welches das Turnier gewonnen hat.