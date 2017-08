Das Bewusstsein für Recycling wecken

Das Handfest und der Umwelttag haben in Bülach eine lange Tradition. Organisatoren sind die Stadt und das Kulturzentrum Sigristenkeller. Gaby Schaad, Sachbearbeiterin im Ressort Entsorgung, ist mit dem Anlass sehr zufrieden: «Unser heutiges Thema heisst Wiederverwertung. Die Leute sind sehr interessiert, was man aus Abfall alles machen kann.»

Bastel- und Infostände

Unternehmen informierten die Besucher an verschiedenen Ständen: Kompogas über die Gewinnung von Wärme-Energie aus Grüngut, Frei Logistik & Recycling AG über das Recyclieren von Stoffen sowie den Beruf des Recyclisten. Der Naturschutzverein Bülach stellte Kompostieren vor. Die Kinder durften dort eine Pflanze in eine Petflasche eintopfen. Der Claro-Laden präsentierte seine Produkte, und die Flickwerkstatt, eine Organisation, die mehrheitlich aus Pensionierten besteht, zeigte, wie man selber Haushaltgeräte oder Spielsachen reparieren kann. Am Stand der Stadt Bülach bastelten die Kinder Windrädchen und Vogelhäuser aus Petflaschen und Portemonnaies aus Tetrapackungen. Auch konnte man sich hier einen neuen Grüngut- oder Kehrrichtcontainer bestellen.

«Die Abteiltung Entsorung möchte mit dem Umwelttag der Bevölkerung die zahlreichen Möglichkeiten im Bereich Recyling aufzeigen», betont Gaby Schaad. Bülach leidet wie andere Städte unter Littering. «Es gibt immer wieder Probleme. Eines davon ist das Verkleben von öffentlichen Gebäuden und Anlagen. Unsere Leute sind täglich unterwegs, um die Abfalleimer in der Stadt zu leeren.» Am 8. September nimmt die Berufswahlschule Bülach gemeinsam mit der Stadt und dem Naturschutzverein am Clean-Up-Day 2017 teil. «Rund 150 Schüler sammeln in Bülach Abfall und entfernen Kleber», führt Schaad aus.

Das Recylingtaxi kommt

Am Handfest konnten die Kinder für einen Unkostenbeitrag von zehn Franken selber ein Seil drehen, Nägel einschlagen, Buttons aus alten Magazinen gestalten, Gartenkerzen giessen, aus Wollresten Pompons machen und aus geknüpftem Garn Freundschaftsbänder gestalten. Die beiden Brüder Matteo (9) und Leonardo (6) Mastromonaco aus Bülach hatten ihren Spass beim Drehen eines Seils. Sie kamen mit ihrer Oma Helena Miethlich: «Für uns ist das Handfest und der Umwelttag immer der Höhepunkt nach unseren Sommerferien. Für die Kinder ist dieser Anlass sensationell. Er weckt schon früh das Bewusstsein für Recycling und die Nachhaltigkeit von Produkten.» (zuonline.ch)