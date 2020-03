Das Bülacher Bier erhält ein eigenes Pub

Die Kündigung war gleichzeitig ihre Chance. Seit drei Jahren verkaufen Sarah und John Hiltebrand ihr an der Feldstrasse gebrautes St.-Laurentius-Bier (siehe Kasten) an der Kasernenstrasse in Bülach. Neben dem Rampenverkauf betreibt die Brauerei dort auch einen Zapfraum mit Degustationsmöglichkeit – allerdings ohne Küche. Doch nun ist die Liegenschaft verkauft worden, und die Bierbrauer müssen raus. «Weil wir schon länger damit gerechnet haben, hielten wir seit einiger Zeit die Augen nach einer neuen Lokalität offen», sagt Sarah Hiltebrand. Grösser sollte sie sein und genug Platz haben, um den Kunden auch kulinarisch etwas zu bieten. Denn die Idee einer Ausschankmöglichkeit in der Brauerei schwirrte schon lange in den Köpfen der beiden rum und erhielt bei jedem ihrer jährlichen USA-Besuche neue Nahrung. «In Amerika sind Brauereien mit dazugehörendem gastronomischen Angebot sehr verbreitet und beliebt», sagt Sarah Hiltebrand.

Mit Blick auf das Sudwerk

Dass sich ihr Traum so schnell verwirklichen lässt, war ein grosser Zufall. «Wir erfuhren, dass die Räume direkt neben unserer Brauerei frei werden, da mussten wir einfach zugreifen», sagt Sarah Hiltebrand. Und nun steckt die umtriebige Unternehmerin, die vor vier Monaten Mutter geworden ist, mitten in den Vorbereitungen für das neueste St.-Laurentius-Projekt. Das bedeutet auch viel Papierarbeit. Doch nun ist das Baugesuch genehmigt, am 1. April startet der Umbau, am 20. Juni ist Eröffnung.

Dort, wo bis heute eine Computerfirma untergebracht ist, wird das Pub eingerichtet. Ist die Trennwand zwischen Brauerei und den neuen Räumen erst einmal verschwunden, stimmt auch die Kulisse: Die Gäste haben freien Blick auf Sudwerk und drei grosse Chromstahl-Biertanks und können den Brauprozess verfolgen, während sie an der Bar ihr Getränk und das Essen bestellen. «Frischer als bei uns kann das Bier wohl kaum getrunken werden», sagt Hiltebrand. Auch liessen sich Brauereiführung und Essen bequem verbinden. Und der Bierkauf ist auch gleich vor Ort möglich.

Fingerfood aus der Region

In der Zwischenzeit ist ein ausrangierter Schiffscontainer bestellt, er wird zur Küche umfunktioniert. «Wir werden zu den Öffnungszeiten von Mittwoch bis Samstag sowohl mittags als auch abends eine Auswahl an Fingerfood anbieten», sagt Hiltebrand. Ihr Motto: Was Gutes aus der Region. Die Bülacher Unternehmerin möchte möglichst Lieferanten aus der näheren Umgebung berücksichtigen. Im Innern wird das Brew-Pub Platz für 60 Gäste bieten, nochmals so viele finden an den Picknicktischen im Biergarten Platz. Hiltebrand wünscht sich, dass dieser auch ein Treffpunkt für Familien wird. Damit die Kleinen gefahrlos spielen können, wird der Aussenbereich eingezäunt. Die Unternehmer sind überzeugt, dass familienfreundliche Erlebnisgastronomie in der Region auf Zuspruch stösst. «Die Reaktionen der bisherigen Kundschaft sind durchwegs positiv. Man findet es cool, dass sich in unserer Region etwas in diese Richtung tut», sagt Hiltebrand.