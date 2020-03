«Das Pandemieteam hat die Arbeit hochgefahren»

Sie sind Leiter des Bülacher Pandemieteams. Konnten Sie in den vergangenen Tagen noch schlafen?

Roland Engeler: Die Belastung war deutlich erhöht. Es gab lange Tage und kurze Nächte. Aber schlafen konnte ich noch.

Wie muss man sich die Arbeit des Bülacher Pandemieteams vorstellen?

Das Pandemieteam hat die Arbeit bereits vor drei Wochen aufgenommen. Das neunköpfige Gremium hat die Arbeit dann hochgefahren, zuerst bilateral und telefonisch. Seit Montag treffen wir uns dreimal wöchentlich frühmorgens zu einer Sitzung. Neben einem Rückblick planen wir jeweils die weiteren Schritte und koordinieren die Zusammenarbeit und Massnahmen innerhalb der Verwaltung. Wir stellen aber auch die Schnittstellen zu anderen Organisationen sicher. Zum Beispiel zum Zivilschutz, der ja bereits im Spital Bülach im Einsatz ist, zum Regionalen Führungsstab, zum Spital oder zur Feuerwehr.

Können Sie Beispiele von Entscheiden nennen, welche das Pandemieteam fällen musste?

Es war eine Vielzahl von Entscheiden. Allen voran stellte sich die Frage, wie wir die Vorgaben des Bundes umsetzen: Wen können wir im Homeoffice arbeiten lassen, welche Teams lassen sich in Gruppen aufteilen, welche Dienstleistungen könnten wir reduzieren, wer sind die Schlüsselpersonen? Es ging aber auch um personalrechtliche Fragen oder um Entscheide in Bezug auf die Öffnungszeiten. Auch galt es, Risikopersonen der Verwaltung zu schützen und gleichzeitig den Betrieb sicherzustellen. Wir haben auch ein Bürgertelefon eingerichtet.

Mit welchen Themen wenden sich die Menschen ans Bürgertelefon?

Jetzt, da die Läden schliessen mussten, sind es vor allem Fragen, die ins Existenzielle gehen. Die Menschen wollen wissen, wie sie nun zu Geld oder Unterstützung kommen. Restaurants fragen, ob sie Take-away anbieten dürfen. Auch die Kinderbetreuung ist ein grosses Thema. Da hat die Schule bereits sehr gute Vorarbeit geleistet.

«Bevor man die Verwaltungaufsucht, unbedingt anrufen oderdie Sacheonline erledigen.»

Roland Engeler. Leiter Pandemieteam

Haben Sie auf all diese Fragen eine Antwort?

Wir fassen sämtliche Meldungen, die eingehen, laufend in einem Lagejournal zusammen. Das ermöglicht jenen, die Auskunft erteilen, aktuell und präzise zu antworten. Aber es ist in der Tat eine Flut von Informationen, die wir fast im Minutentakt verarbeiten müssen.

Wie läuft der Betrieb der Stadtverwaltung?

Derzeit kommt es noch zu keinen Einschränkungen. Ich möchte aber dringend an die Bürger appellieren, vor einem Gang auf die Verwaltung anzurufen oder Geschäfte online zu erledigen. Damit schützen sie sich selbst, aber auch unsere Mitarbeitenden.

Was passiert, wenn die Krankheit auf die Verwaltung übergreift?

Das ist meine grösste Angst. Wir arbeiten bereits heute intensiv an der Personalplanung, damit auch in diesem Fall der Betrieb weiterhin funktioniert. Es ist schön, zu merken, wie die Mitarbeitenden diesbezüglich Vorschläge einbringen und Massnahmen selbstständig umsetzen.

Was macht Ihnen persönlich in dieser schwierigen Zeit am meisten zu schaffen?

Das Schicksal der Gewerbetreibenden, besonders der Alleinunternehmer. Sie trifft es sehr hart. Sie können nicht drei Monate ohne Einkommen überleben. Die Politik muss nun schnell klären, wie sie diesen Menschen helfen kann.

Was wünschen Sie sich von der Bevölkerung?

Sie muss sich unbedingt bewusst werden, dass die Massnahmen des Bundes nun zwingend umgesetzt werden müssen – ohne Ermessensspielraum. Esist momentan für niemanden die Zeit für gesellschaftliche Aktivitäten. Das ist einfach zu heikel, denn der Höhepunkt der Pandemie ist noch lange nicht erreicht, und auch danach heisst es weiter, den Vorgaben des Bundes zu folgen.

Kontrolliert die Stadt das?

Ja, die Stadtpolizei ist auf Achse. Sie hat von mir den Auftrag, Betriebe, aber auch Private zu kontrollieren, ob sie die Vorgaben einhalten.