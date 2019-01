Das Putzen in der Altstadt hat Grenzen

Die Bülacher Altstadt hat viel Potenzial, eine schöne Begegnungszone zu werden. Davon ist Gemeinderat Andres Bührer überzeugt: «Derzeit ruinieren Abgaben und Vorschriften jedoch einen grossen Teil dieses Potenzials.» Eine Aufwertung wäre bedeutend einfacher, wenn der Stadtrat den Bedürfnissen der Eigentümer und des Gewerbes mehr Bedeutung beimessen würde, findet Bührer. «Mit meiner Interpellation ‹Schöne Begegnungszone› wollte ich die Thematik in den politischen Fokus rücken», begründet er seinen Vorstoss im Parlament. Diesen hat der Stadtrat nun beantwortet. In Bezug auf die Sauberkeit der Altstadt hält er fest, dass die öffentlichen Abfalleimer dreimal pro Woche geleert werden, die Wischmaschine jeden Freitag im Einsatz ist und zweimal pro Woche von Hand «gefötzelt» wird. «Der Stadtrat ist der Ansicht, dass sich die Altstadt insgesamt in einem guten und sauberen Zustand präsentiert», heisst es. Der Aufwand dafür sei hoch. So sei beispielsweise nach dem Weihnachtsmarkt auf Hinweise aus dem Gewerbe ein Abschnitt der Marktgasse durch eine Spezialfirma für 3300 Franken gereinigt worden.

Keine Bevorzugung einzelner

Grundsätzlich habe jedoch der Veranstalter während und nach dem Anlass für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen und nicht die Stadt als Bewilligungsgeber. Käme es zu Sachbeschädigungen, müsse der betroffene Grundeigentümer Anzeige erstatten. Der Veranstalter könne nicht haftbar gemacht werden. Beim Reinigen verunreinigter Fassaden könne die Stadt den Liegenschaftsbesitzern keine Unterstützung bieten. Dafür fehle die rechtliche Grundlage.

Parkraumfonds bleibt noch zu

Bührer wollte auch wissen, wie der Stadtrat die Verkehrs- und Parkplatzsituation beurteilt, beispielsweise in Bezug auf unnötige Transitfahrten und Parkplatzsuchverkehr. Transitfahrten, so die Antwort, seien kein Problem: «Weil bei der Fahrt durch die Altstadt keine Zeit spare, sei diese nicht attraktiv.»

Gemeinderat Bührer wollte auch noch wissen, ob der von der Stadt eingezogene Millionenbetrag für nicht realisierte Parkplätze im Sinne der Verkehrs und Parkplatzsituation rund um die Altstadt verwendet werden kann.

Der Stadtrat antwortet, dass die Ersatzabgabe für nicht realisierte Abstellplätze in den Parkraumfonds fliessen. Dieser dürfe nur für das Schaffen von Parkraum in nützlicher Entfernung von den betreffenden Grundstücken oder aber für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, der diese Liegenschaften bedient, verwendet werden. Aktuell liege jedoch kein solches Projekt vor.

In diesem Punkt zeigt sich Interpellant Bührer unzufrieden mit der Antwort. «Der Stadt verschleppt die Verwendung des Parkraumfonds und zeigt auch sonst keinen Willen zu Bewegung.» Und er ergänzt: «Die Stadt kann nicht einfach abwarten, bis ein Projekt an sie herangetragen wird. Sie ist in der Pflicht, selber um die Verwendung des eingezogenen Geldes bemühlt zu sein.» Dafür seien die Ausführung zu Schäden und Reinigung präzise. «Deshalb bin ich doch einigermassen zufrieden mit der Antwort des Stadtrats.»

(Zürcher Unterländer)