Das Reformationsjubiläum mit katholischer Totenmesse gefeiert

Zürich feiert 2019 das 500-Jahr-Jubiläum der Reformation durch Huldrych Zwingli. In der reformierten Kirche Wil wurde dieses Ereignis am Sonntag durch ein besonderes Festkonzert geehrt. Besonders, weil als musikalischer Stoff eine katholische Totenmesse ausgewählt wurde und weil die über 200 Besucherinnen und Besucher die Messe als Synthese von Musik, Wort und Tanz erlebten. Die Chöre La Capella Schaffhausen, Hochrhein-Kammerchor und Cantemus Rafzerfeld sowie Solisten und ein Orchester sangen und spielten unter dem Dirigat von Projektleiter Hanspeter Jud.

Akustisch und visuell

Immer wieder traten drei Tänzerinnen der Berner Tanzkompanie Caméléon-Danse auf die Bühne und verliehen der Musik zusätzlich visuelle Dramatik. Das gesangliche Bitten um Erbarmen und Erlösung von Sünde und Schuld der Verstorbenen fand immer wieder eine Übertragung in Bewegungen.

Im katholischen Glauben werde der Fokus auf Schuld und Busse gelegt, erklärte Hanspeter Jud. Bei den Reformatoren spreche man dagegen vor allem von der Gnade Gottes. Wolfram Kötter, Pfarrer in der Zwingligemeinde Schaffhausen, versuchte an drei Stellen des Konzertes den Bogen darüber zu schlagen. Unter der Prämisse «Requiem und Aufschrei – Widerspruch und Wahrheit» liess er die Besucherinnen und Besucher an seinen Gedanken zu Schuld und zur Liebe Gottes teilhaben.

Die Worte des Requiems von drohender Verdammnis der Sünder könnten durchaus Angst verbreiten. «Nichts würde verborgen bleiben, wenn Jesus am Jüngsten Gericht richten würde.» Kötter hinterfragte auch sich selbst. «Auch mir wird der Spiegel vorgehalten. Sind meine Hände unschuldig? Ist mein Denken rein?» Er zitierte Jesus aus dem Johannesevangelium: «Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.» Niemand warf. «Gibt es das überhaupt? Mensch sein ohne Entfremdung von Gott, Mensch sein, ohne Sünden auf sich zu nehmen?» Richten und verdammen liege demnach nicht im Auftrag des Menschen. Und wenn dies dennoch geschehe, dann oft mit verheerenden Konsequenzen. «Das Gericht kommt nicht erst, wenn wir alle tot sind. Gericht ist für viele Gegenwart. Und die Gegenwart kann zur Hölle werden. Die Bombenopfer in Syrien, die ertrinkenden Menschen im Mittelmeer, das ist Gericht. Gerichtet. Hingerichtet», sagte der Pfarrer weiter. Der Mensch bestehe aus schlechten und guten Taten, und die schlimmste Sünde, jene der Unterlassung, betreffe alle. «Wer kann schon immer das Leid der Welt tragen oder wahrnehmen?» (Zürichsee-Zeitung)