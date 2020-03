«Das System Staatsschule kann zu wenig schnell reagieren»

Sie arbeiten seit vielen Jahren als Schulleiter: Weshalb kehren Sie nun der staatlichen Schule den Rücken?

Ich kehre der staatlichen Schule nicht den Rücken, sondern bleibe zu 40 Prozent Schulleiter in Steinmaur. Weil ich in zwei Jahren pensioniert werde, reduziere ich mein Pensum, während mein Kollege in der Schulleitung aufstocken wird. Ich sehe durchaus Vorteile in der Staatsschule, möchte aber dort, wo das System versagt, Alternativen aufbauen.

Und wo versagt das System der Staatsschule in Ihren Augen?

Es kann zu wenig rasch auf veränderte gesellschaftliche Bedürfnisse reagieren und ist in den angebotenen Lösungen zu wenig flexibel.

Können Sie Beispiele nennen?

Heute kommen die Kinder bereits mit vier Jahren in den Kindergarten, weil der Stichtag geändert wurde. Die Anforderungen wurden jedoch nicht angepasst. Demzufolge wird der Kindergarten heute fast zur Spielgruppe. Kinder mit guten Voraussetzungen, bei denen zu Hause alles stimmt, meistern das. Aber alle anderen geraten an den Anschlag. Fünfmal vier Stunden sind für sie einfach zu viel. Und wenn Kinder überfordert sind, ist der Schulstart bereits vermasselt. Ausserdem gibt es auch mehr Kinder mit Spracherwerbsstörungen, die nicht genügend gefördert werden können.

Kann man solche Kinder nicht einfach später einschulen?

Das ist in der Staatsschule nur in sehr gut begründeten Einzelfällen möglich. Da ist eine Privatschule sehr viel flexibler. Wir möchten die Kinder dort abholen, wo sie in ihrer Entwicklung stehen. Viele Kinder sind mit sechs Jahren einfach noch nicht so weit, dass sie, wie es der Lehrplan 21 verlangt, jeden Tag fünf Stunden in der Bank sitzen können. Manche reagieren auf diese Überforderung, indem sie schwierig werden, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind.

Und wie kann man das vermeiden?

Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem «spielerischen Lernen» gemacht. Dabei haben die Kinder keinen festen Platz im Klassenzimmer. Sie lernen in Gruppen, ihrem Entwicklungsstand und ihrer Neugier entsprechend. Der Unterricht muss individueller und flexibler sein.

Der Besuch der Privatschule wird bis zu 1500 Franken im Monat kosten. Schaffen Sie damit nicht eine «Insel der Privilegierten»?

Bis heute erhält die Tagesschule Flow keine Subventionen. Wir mussten die Preise vorerst einmal so gestalten, dass wir den Betrieb mit 16 Schülern tragen können. Preislich liegen wir eher im unteren Bereich, auch weil wir drei Gründungsmitglieder uns in den ersten zwei Jahren keinen Lohn zahlen. Um längerfristig finanziell bestehen zu können, planen wir, auch Schüler aufzunehmen, die den Anforderungen in der Regelschule nicht gerecht werden können. Dafür werden wir Geld von Gemeinden erhalten. Als Schulleiter weiss ich, dass es sehr schwierig ist, für solche Kinder einen externen Platz zu finden. Heute muss ich sie integrieren, obwohl dies teils kaum machbar ist. In unserer Tagesschule wollen wir unbedingt eine soziale Durchmischung. Aber wir haben den Vorteil, dass wir aussuchen können, wer in unsere Schule passt.

Wie lässt sich eine Privatschule überhaupt finanzieren?

Eigentlich wollten wir die Tagesschule ja im Zürcher Unterland eröffnen, konnten uns aber schlicht keine Liegenschaft leisten. Für eine Schule gibt es unzählige Auflagen. Im aargauischen Wislikofen haben wir nun ein Schulhaus mit drei Klassenzimmern und einer Turnhalle gefunden, das wir für gut 2300 Franken pro Monat plus Kinderpauschale mieten können. Die Gemeinde unterstützt uns sehr. Nun hoffen wir auf Bundesbeiträge für die Betreuung und Beiträge von Stiftungen zur Anschubfinanzierung sowie Beiträge von Privaten.

Was braucht es ausser Geld?

Es braucht Fachwissen, Überzeugung und Durchhaltewillen. Ausserdem sehen wir uns schon ein wenig als Weltverbesserer. Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern ein kindgerechtes Lernen ermöglichen.

Welche Eltern sollen ihre Kinder in Ihrer Schule anmelden?

Alle Eltern, die bestrebt sind, ihren Kindern Raum und Zeit zu geben, damit sie ihren Möglichkeiten und Interessen entsprechend lernen können. Bei uns lernen Kinder von Kindern. Und wenn ein Kind sich eben nicht mit dem Weltall befassen will, dann beschäftigt es sich mit einem anderen Thema.

Das Kind kann also lernen, was es will?

Nein, natürlich gibt es Pflichtstoff. Aber die Kinder sollen vor allem Strategien lernen. Ausserdem bestimmen sie, im Gegensatz zur Staatsschule, das Lerntempo selber.

Wie reagiert man in Steinmaur darauf, dass der Schulleiter eine Privatschule gründet?

Seitens der Behörde erfahre ich viel Unterstützung. Bei den Lehrpersonen sind die Reaktionen unterschiedlich. Die Fortschrittlichen begrüssen meinen Schritt, sehen ihn sogar als zwingend notwendig an. Andere sind skeptischer und weisen auf hohe Belastungen und ein Scheitern hin.

Und Sie haben keine Angst?

Nein, überhaupt nicht. Ich werde beratend tätig sein und mich vor allem administrativ engagieren. Zudem bin ich überzeugt, dass unser Angebot einem steigenden Bedürfnis entspricht.