Das Velotaxi holt die Wertstoffe

Mit den alten Dosen zur Sammelstelle, mit den leeren Pet-Flaschen zum Grossverteiler und mit dem Elektroschrott zur Verkaufsstelle. Korrekt entsorgen kostet Zeit, Wege und manchmal auch Kraft. In Bülach geht es nun einfacher, dank des neuesten Angebots des «Reissverschluss». Das Arbeits- und Integrationsprogramm für sozialhilfeempfangende und erwerbslose Personen bietet seit Februar einen Sammelservice für Recyclingprodukte direkt vor der Haustüre ihrer Kundschaft an (siehe Kasten). Gesammelt wird mit dem Velo. «Entstanden ist die Idee nach dem Winterthurer Vorbild», sagt Marion Hiltebrand. Sie arbeitet als Gruppenleiterin Basisbeschäftigung und war am Aufbau des Recyclingtaxi beteiligt. «Dank der finanziellen Starthilfe des Gemeinnützigen Frauenvereins Bülcah konnten wir ein Elektrovelo samt Anhänger und Blachentaschen für das Sammelgut anschaffen. «

Arbeit für Erwerbslose

Ebenfalls seit der ersten Stunde mit dabei ist «Taxifahrerin» Angela Ritter. Als begeisterte Velosportlerin ist sie geradezu die Idealbesetzung für diese Aufgabe. 900 Kilometer hat sie in den Sommerferien mit Fahrrad und Zelt durch Deutschland zurückgelegt. «Ohne Motor», wie Sie betont. Im Vergleich ist ihre Tour mit elektrischer Unterstützung zu den zehn Kunden auf Bülacher Stadtgebiet ein Klacks. «Ja, obwohl wir mit dem Start sehr zufrieden sind, könnten wir durchaus noch mehr Haushalte bedienen», sagt Hiltebrand. Die erste Fahrt führt Ritter an diesem Morgen zu Irene und Max Wullschleger.

Bei Ehepaar Max und Irene Wullschleger holt Angela Ritter (rechts) alle zwei Wochen eine volle Tasche. Bild: Paco Carascossa

Das Ehepaar im Pensionsalter hat die prall mit Glas, Pet und Karton gefüllte Blachentasche beim gedeckten Velounterstand vor ihrem Mehrfamilienhaus deponiert. «Der Abholservice ist bequem und wir können erst noch etwas für die Allgemeinheit tun», sagt Max Wullschleger. «Alles funktioniert tipptopp. Nur wir beide haben es bis jetzt einmal vergessen», bestätigt seine Frau. Irgendwann möchte das Ehepaar den Führerausweis abgeben: «Dann sind wir vorbereitet.»

Entlastung für Kundschaft

Das Angebot werde aber nicht nur von Senioren genutzt, erklärt Hiltebrand: «Auch viel Beschäftigte schätzen es, dass sie sämtliches Recycling-Gut durchmischt in eine grosse Blachentasche stecken können und wir die korrekte Entsorgung übernehmen.»

Hat Angela alle Taschen eingesammelt endet ihre Tour in der Scheune beim Hauptsitz des Reissverschluss. Dort beginnt der zweite Teil ihres Arbeitstages. Sie entlädt den Anhänger und sortiert die Wertstoffe in die bereitgestellten Kisten. «Das mache ich fast noch lieber als Velofahren», sagt die Frau, die derzeit auf Stellensuche ist. Das meiste wird sie anschliessend zu den nächstgelegenen Bülacher Entsorgungsstellen bringen. Einige Materialen, wie beispielweise Kerzenwachs, Metall oder Korken werden in der hausinternen Werkstatt oder im Werkshop weiterverwertet.

Angela Ritter sortiert das Sammelgut, ehe dieses weiterverwertet oder entsorgt wird. Bild: Paco Carascossa

Angela Ritter, die gelernte Lageristin, schätzt den Sinn dieser Arbeit. «Am liebsten würde ich das für immer machen.» Ziel muss aber eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt bleiben. «Wer wie ich keine eigene Wohnung hat und transsexuell ist, hat dabei allerdings keine so guten Karten.» (Zürcher Unterländer)