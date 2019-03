Das Volk darf sich zur geplanten Verfassung äussern

Am 9. Februar 2020 werden die Bachenbülacher Stimmberechtigten an der Urne eine wichtige Entscheidung treffen. Sie befinden darüber, ob die Primarschulgemeinde aufgelöst und Bachenbülach zur Einheitsgemeinde wird. Sagen sie ja, verschmelzen die beiden Gemeinden nicht nur organisatorisch zu einer Einheit. Es braucht dann auch nur noch eine einzige Gemeindeordnung. Je vier Vertreter der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde haben daher in den vergangenen Monaten an einem Entwurf zur Totalrevision der heute gültigen Gemeindeordnung aus dem Jahr 2006 gearbeitet. Noch bis Ende April hat die Bevölkerung im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens die Möglichkeit, Änderungswünsche und Anregungen einzubringen. Diese werden nach Möglichkeit berücksichtigt.

Einige der wichtigsten Neuerungen hat Gemeindepräsident Michael Biber (FDP) am Montagabend vorgestellt. «Die Verfassung einer Gemeinde revidiert man nicht jeden Tag», sagte er anlässlich der Infoveranstaltung in der Mehrzweckhalle. Es sei deshalb zwar nicht zwingend aber wichtig, die Bevölkerung mit einzubeziehen.

Volk wählt Schulpräsidium

Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Schulgemeinde sich anfänglich wenig begeistert auf den Weg zur Einheitsgemeinde machte. Aus der Behörde wird fortan eine eigenständige Kommission mit wie bisher fünf Mitgliedern. Gemeindepräsident Biber sagte: «Wir haben unser Versprechen eingelöst und der Schule grösstmögliche Autonomie eingeräumt, wo immer sie dies gewünscht hat.» Dazu gehöre beispielsweise das Antragsrecht an die Gemeindeversammlung. Ebenso wird das Präsidium der Primarschulpflege wie bis anhin an der Urne gewählt und nimmt dann von Amtes wegen im Gemeinderat Einsitz. «Die Schule hat weiterhin den Lead in Bildungsfragen», betont Biber.

Verschiebung bei Finanzen

In einer Einheitsgemeinde gibt es nur noch ein Finanzvermögen, für das der Gemeinderat zuständig ist. Deshalb und aufgrund der Aufgabenverschiebung hin zum Gemeinderat, sollen dessen Finanzkompetenzen teilweise verdoppelt werden. «Das hat aber auch damit zu tun, dass die heute geltenden Zahlen aus dem Jahr 1973 stammen», erklärte Biber.

Just eine dieser Erhöhungen bemängelt nun jedoch die Rechnungsprüfungskommission (RPK). Der Gemeinderat möchte künftig Liegenschaften im Finanzvermögen bis zu 500000 Franken in eigener Kompetenz verkaufen können. Die RPK erachtet eine Obergrenze von 250000 Franken für angemessen. Biber verteidigte die Erhöhung: «Der Gemeinderat ist der Meinung, dass man heute 1400 Franken für den Quadratmeter Bauland einsetzen kann.» Für 250000 Franken könnte der Gemeinderat also gerade mal knapp 180 Quadratmeter in eigener Kompetenz veräussern.

Als weitere zentrale Neuerung bezeichnet Biber, dass es in der Gemeinde künftig keine stillen Erneuerungswahlen mehr geben wird: «Das ist künftig nur noch bei Ersatzwahlen möglich.»

Der Gemeindepräsident ist nun gespannt, wie intensiv die Möglichkeit zur Meinungsäusserung genutzt wird. Dass das Interesse an der Infoveranstaltung eher verhalten war, wertet Biber durchaus positiv: «In Bachenbülach herrscht ein gutes Politklima. Der Gemeinderat geniesst erfreulicherweise Vertrauen.»

Der Zeitplan

Den Anstoss zur Schaffung der Einheitsgemeinde kam - wie in zahlreichen anderen Gemeinden - auch in Bachenbülach von einem Stimmbürger. Ulrich Gautschi hatte am 20. Dezember 2016 eine entsprechende Einzelinitiative eingereicht. Am 24. September 2017 erhielten Primarschulpflege und Gemeinderat vom Stimmvolk den Auftrag, die Gemeindeordnung für eine Einheitsgemeinde auszuarbeiten. Nach dem Vernehmlassungsverfahren wird die Gemeindeordnung durch die berücksichtigen Eingaben ergänzt. Ein Ja des Volkes im Februar 2020 vorausgesetzt,würde Bachenbülach am 1. Juli 2022 als Einheitsgemeinde in eine neue Legislatur starten. Lehnt das Volk den Zusammenschluss ab, blieben beide Gemeinden eigenständig und müssten getrennt eigene neue Gemeindeordnungen ausarbeiten.

(Zürcher Unterländer)