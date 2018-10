Janick Fasler sitzt am Samstagnachmittag in seinem Rollstuhl und wartet, was als Nächstes geschieht. Bereits am Freitag blieb er viel länger als gewohnt wach und verfolgte die Konzerte der beiden Rockbands Paddy Murphy und Celtica Pipes Rock. Im Alter von sechs Jahren wurde beim heute 21-Jährigen die genetische Krankkheit Adrenoleukodystrophie (ALD) diagnostiziert. Ein Jahr habe er noch zu leben, sagten die Ärzte damals. Doch sein Wille ist stark. «Janick ist lebensfroh und will einfach leben», sagt seine Mutter Gabriela Fasler. An diesem Nachmittag ist er der Mittelpunkt. Dem jungen Mann wird unter Applaus ein T-Shirt mit allen Unterschriften der Bandmitglieder sowie eine CD überreicht. Janick freut sich.

Ein Dorf trägt mit

Wie nachhaltig die Freude ist, entscheiden seine Eltern mit. «Wir werden von diesem Anlass immer wieder sprechen. So bleibt er für Janick präsent», sagt seine Mutter. Mit grosser Dankbarkeit erlebt die Familie diesen Anlass. «Es ist unglaublich schön, diesen Rückhalt zu spüren. Das ganze Dorf trägt unser Schicksal mit.» Janick Falser selbst zieht zwar vom musikalischen Stil her Gölä und Francine Jordi vor, trotzdem geniesst er die Konzerte. «Wenn er die Stimme der Sängerin Debora Lavagnola von Deep Sun hört, erkennt er sie von früher wieder und strahlt», erzählt sein Vater Thomas Fasler.

Der Zustupf ist willkommen

Vom Erlös des Events, welcher zu einem Teil direkt an die Familie Fasler geht, soll unter anderem der Taxidienst zum Wohnheim, welches der Sohn unter der Woche besucht, bezahlt werden. «Viele Auslagen werden nicht durch die Versicherungen gedeckt», bedauert Gabriela Fasler. So auch die Hanftropfen, welche Janick guttun, oder ein extragrosses Lammfell für das Sofa. Behindertengerecht Ferien zu machen, gehe auch ins Geld. Umso dankbarer sind Faslers für den finanziellen Zustupf zum Wohl ihres Sohnes.

Für Patienten und Forschung

Eine, die diesbezüglich mitreden kann, ist die Bülacherin Manuela Meier. Die 39-Jährige ist Vorstandsmitglied des Vereins ALD Charity, an welchen auch ein Teil des Konzerterlöses geht. Sie ist ebenfalls von der Krankheit betroffen. «ALD ist ein Gendefekt. Die Krankheit ist bei mir vor zehn Jahren ausgebrochen und verläuft in einem schleichenden Prozess.» Sie sei extrem dankbar, dass Leute die Initiative ergriffen hätten, um Zeit in etwas Gutes zu investieren. «Nicht alle stehen auf der Sonnenseite des Lebens.» Das Ziel des Crowdfunding-Aufrufs ihres Vereins sei erreicht worden, sagt Meier. Rund 12 000 Franken kamen zustande. Ein Teil des Geldes soll in die Forschung gehen, der andere Teil solle ALD-Patienten zugutekommen. «Auch Familie Fasler hat unser Verein finanzielle Hilfe angeboten.»

Gitarrist Rafael vom Hauptact Eluveitie zeigt sich kurz vor dem Auftritt entspannt. «Von der Krankheit ALD habe ich bis jetzt noch nie etwas gehört. Umso schöner, wenn unsere Musik auf etwas aufmerksam machen kann. Ich hoffe, wir können Janick einen schönen Abend schenken.»

OK-Präsident Adrian Rösti freut sich am Samstagnachmittag über den erfolgreich verlaufenen ersten Abend. «Die Stimmung war genial. Für 210 Franken konnten wir zudem ein T-Shirt mit den Unterschriften aller Bandmitglieder an einen Einwohner von Glattfelden versteigern.»

Für den Samstagabend hätten sich Gäste aus der ganzen Welt angemeldet. Auch der Grossmeister des Deutschen Ritterordens St. Georg sei extra angereist. «Janick strahlt, wenn er mich sieht. In diesem Moment weiss man genau, warum man dies alles macht», sagt Rösti.

Am Sonntag ging es ans Aufräumen. «Die Bands haben alles gegeben», erzählt ein müder, aber zufriedener Adrian Rösti. «Janick blieb fast bis zum Schluss und hat den Abend genossen.» Wie viel Gewinn erzielt wurde, könne erst in einigen Tagen beziffert werden. «Fest steht, dass in zwei Jahren eine Fortsetzung der Charity Rocknight folgt.»

