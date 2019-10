Das sind die neuen GLP-Kantonsrätinnen

Die Bassersdorferin Melissa Fäh-Doffey und die Dällikerin Karin Joss haben am Sonntag zwar keine Wahl gewonnen. Ein neues Amt werden sie aber trotzdem erhalten. Weil die GLP mit dem Opfiker Jörg Mäder und der Otelfingerin Barbara Schaffner zwei neue Nationalratsmitglieder stellt, die aktuell im Kantonsrat sitzen, rücken Fäh-Doffey und Joss ins kantonale Parlament nach. «Ich werde diese Gelegenheit sehr gern wahrnehmen», sagt Fäh-Doffey. Die Übergabe gelte es mit Jörg Mäder noch zu besprechen, da dieser ja noch in der Kommission für Staat und Gemeinden sitze. «Voraussichtlich wird die Übergabe aber stattfinden, bevor die nächste Session in Bern beginnt.» Das wäre also vor dem 2. Dezember.

Bassersdorf hat noch gar keine GLP-Sektion

Fäh-Doffey belegte bei den Kantonsratswahlen im Frühjahr den dritten Platz für die GLP des Bezirks Bülach. Sie holte 3293 Stimmen; vor ihr lagen Jörg Mäder (4767) und die Dietlikerin Cristina Wyss-Cortellini (3874). Die Kantonsrätin in spe beschreibt sich als ruhige Person. «Wie Jörg Mäder suche ich das Rampenlicht nicht unbedingt», sagt sie. Sie sei eher eine Schafferin. Die 30-Jährige arbeitet als politische Analystin und Nachhaltigkeitsverantwortliche bei einem Telekommunikationsunternehmen. Sie wohnt seit ihrer Heirat zwar in Bassersdorf, ist aber Mitglied der GLP-Sektion Kloten. Der Grund dafür: Bassersdorf verfügt nun zwar über eine GLP-Kantonsrätin, nicht aber über eine eigene GLP-Sektion. Diese könnte allerdings bald gegründet werden, sagt Fäh-Doffey. «Wir haben es schon mehrmals versucht. Jetzt hoffe ich, dass meine Wahl den nötigen Schwung verleiht.» In der GLP Kloten amtiert Fäh-Doffey als Kassierin, und seit 2017 ist sie im Vorstand der GLP des Bezirks Bülach.

«Es gibt hinter mir noch sehr fähige Leute.»Karin Joss

Ihre Themen sind die Digitalpolitik, Infrastruktur und nachhaltiges Bauen sowie der Tierschutz, den sie als «Herzensangelegenheit» bezeichnet. Und zwar, weil sie auf einem Bauernhof aufgewachsen und Tochter einer Tierärztin sei. Den Sonntag habe sie übrigens als «sehr aufregend» erlebt. «Bei der GLP haben wir mit fünf Sitzen gerechnet – jetzt sind es sechs. Das ist eine Bestätigung unserer lösungsorientierten Politik», lautet ihre Analyse.

Karin Joss braucht noch Bedenkzeit

Ihrer Sache noch nicht so sicher ist sich Karin Joss. Sie war vom Wahlerfolg ihrer Parteikollegin Barbara Schaffner dermassen überrascht, dass sie sich nicht auf ein Nachrücken in den Kantonsrat vorbereitet hat. Erst einmal wird sie deshalb nun das Gespräch mit ihrer Partei suchen – und mit ihrer Familie. Wobei hier vor allem ihr Sohn gemeint ist – und dies aus geschäftlichen Gründen. Joss führt zusammen mit ihm ein IT-Unternehmen. «Wir haben dreissig Angestellte, und mein Sohn zählt auf mich», umreisst sie die Ausgangslage. Im Frühling, als es eigentlich um die Wahl in den Kantonsrat ging, habe sie sich zwar schon auch überlegt, ob sie das Mandat bewältigen könnte.

Erst der Schritt zurück, dann die Wahl

Aber gerade hoch waren ihre Wahlchancen eben nicht. Barbara Schaffner holte 2880 Stimmen, die zweitplatzierte Joss deren 1908. Ausserdem war sie von Platz 5 aus gestartet, hatte dann aber drei Plätze gutgemacht. Die Ironie daran: Nach mehreren Versuchen in Kantons- und Nationalratswahlen, bei denen Joss von vorderen Listenplätzen aus gestartet war, hatte sich die 61-Jährige entschieden, den Vortritt anderen, jüngeren Kräften zu lassen. Sie unterlässt denn auch den Hinweis nicht: «Es gibt hinter mir auf der Liste noch sehr fähige Leute.» Der Nächste in der Reihe wäre der Rümlanger Raphael Spring, welcher bei der Kantonsratswahl 1810 Stimmen holte, vor Nadia Koch, die ebenfalls aus Rümlang kommt und 1728 Stimmen erzielte.

Doch ausgerechnet jetzt, mit dem angestrebten Schritt zurück, klappte es für Joss mit der Wahl – wenn auch nicht direkt. In etwa eine Woche Zeit will sie sich geben, um zu überdenken, ob sie in den Kantonsrat nachrücken will oder nicht.

Bezüglich ihrer Positionen spricht die Mathematikerin darum im Konjunktiv. «Vor allem im Umweltschutz und in der Klimapolitik würde ich mich engagieren.» Sie habe zwei Enkelkinder, «und die sollen in einer lebenswerten Welt leben können». Auch die Bildungspolitik liegt ihr nahe, war sie doch Lehrerin und 12 Jahre lang Mitglied der Primarschulpflege. «Das duale Bildungssystem ist ein Erfolgsmodell», sagt sie.

Ausserdem verfügt sie über 20 Jahre Erfahrung als Unternehmerin. «Unternehmen sollen ökologische Verantwortung übernehmen.» Auch in der Flughafenpolitik würde sie sich engagieren, sagt Joss. Gegenwärtig ist sie Mitglied der Rechnungsprüfungskommission Dällikon. Und sie präsidiert Pro Dällikon – mit dem Ziel einer langfristig positiven Entwicklung der Furttaler Gemeinde.