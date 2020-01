Den Nebel zum Verbündeten gemacht

Für Markus Schaufelberger, Team-Captain der Siegermannschaft «Energie Opfikon AG» steht das Motto nach der erreichten Glanzleistung an der 37. Unterlandstafette schon jetzt fest: Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf! «Obwohl wir uns nur einmal im Jahr an genau diesem Anlass sehen, bleiben wir via Smartphone in ständigem Kontakt», erklärte Schaufelberger.

Das Team hat den 1. Platz bereits in vierter Folge nacheinander belegt. Seine Teamkollegen, die verstreut in der ganzen Deutschschweiz wohnen, nickten einstimmig dabei. Sie sind alle zwischen 34 und 58 Jahren alt und fühlen sich in «aufsteigender Form». Reto Wick, der auf dem Rennvelo viele Punkte für das Team holte, lobte gar den dichten Nebel am Tage des Wettkampfes. «Weil ich zuweilen nicht einmal den Wald vor lauter Nebel sehen konnte, konzentrierte ich mich dafür noch besser aufs Fahren», meinte er.

Die Unterlandstafette im Video

Den Sport ganz auf ihre Fahne geschrieben haben die Mitglieder des Teams «Empor», die alle aus dem Bezirk Dielsdorf kommen und den dritten Platz in der Kategorie Männer belegten. «Die Diversität einer Stafette fasziniert uns einfach», sagte Martin Müller aus Steinmaur. Mit ihrem Auftritt und Resultaten möchten sie in ihrem Freundeskreis und darüber hinweg auffallen und andere Menschen jedes Alters und Geschlechts ermutigen, ihre Grenzen zu überschreiten. Um in diesem besonders harten Sport erfolgreich zu sein, brauche es Disziplin, gezieltes Training, ein gutes Umfeld und die passende Ausrüstung, so Müller.

Stafette als Vorbereitung auf Langlaufmarathon

Sichtlich erfreut hält der Sieger der Kategorie Einzelkämpfer, Jörgen Eriksen aus Watt, sein Geschenksbouqet in die Höhe. Der 43-Familienvater, der für den TV Watt gestartet ist, legte die sechs Disziplinen Schwimmen, Eisschnelllauf, Crosslauf, Radrennfahren, Inline-Skating und Crossfahren jeweils einzeln ab. «Meine Gesamtzeit konnte ich im Vergleich zum Vorjahr bereits steigern», sagte er.

Am besten habe er im Radrennfahren abgeschnitten. «Kein Wunder, denn ich bin begeisterter Triathlet.» Für die Disziplin Inline-Skating, in welchem er Verbesserungspotential sehe, versuche er mehr Trainingsintervalle einzuplanen. Womöglich investiere er in ein paar neue Inline-Skates. «Nach diesem erfolgreichen Tag freue ich mich, nächsten Monat den Langlaufmarathon Gomerlauf im Wallis zu bestehend», sagte er.