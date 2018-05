Den Zürcher im Unterländer entdecken

Wann werden aus Zugezogenen Einheimische? Wann fühle ich mich als Zürcher? Wann werde ich als solche oder solcher wahrgenommen? Diesen Fragen nach Zugehörigkeit und Identität geht die audiovisuelle, interaktive Ausstellung «Zürcher!nnen machen» nach. Die Ausstellung bietet an sechs Stationen, mit dem Spiel «Bist du Zürcher!n?» sich mit der Frage nach Zugehörigkeit auseinanderzusetzen. Jener der anderen, vor allem aber der eigenen.

Die Ausstellung, die zuvor in Thalwil, an der Universität Zürich und in Richterswil zu sehen war, kommt ab 18. Mai in die Kantonsschule Zürcher Unterland nach Bülach. Ausschnitte aus Interviews mit 41 Zürcherinnen und Zürchern, die zu sechs thematischen Filmen montiert wurden, bilden den Kern der sechs Stationen der Ausstellung: Mundart, Politik, Lebensstil, Religion und Diskriminierung.

24 teils provokative Fragen

Anhand dieser Interviews können sich die Ausstellungsbesucher mit der Frage nach der eigenen Zugehörigkeit und ihren eigenen Werten und Vorurteilen auseinandersetzen. Auch das Fragespiel «Bist du Zürcher!n?» soll zum Nachdenken anregen. Jeder und jede kann die teils eigenartigen und eher provokativen 24 Fragen beantworten und am Ende der Ausstellung auswerten lassen.

Die Auswertung zeigt, wie viel Zürcher oder Zürcherin man ist. Die Werte-Skala, die dem Spiel hinterlegt ist, orientiert sich laut den Machern der Ausstellung nicht an herkömmlichen Fragerastern für Einbürgerungen, sondern an den Grundwerten einer offenen, toleranten, solidarischen und inklusiven Gesellschaft. Die Fragen kann man auch im Internet beantworten.

Kommission und Podium

Die Besucher der Ausstellung können sich auch persönlich von der Bülacher Einwohnerkommission befragen lassen. Diese setzt sich aus den Bülachern Hayatullah Amini, Maria Eisele, Doris Gerber, Ulrich Gerber, Dorothea Keller, Mischa Klaus, Dieter Liechti und Semrawit Tekleyohannes Haile zusammen. Sie haben gemeinsam einen Fragebogen erarbeitet.

Die Ausstellungsmacher wollen zeigen, dass Fremd- und Selbstzuschreibung, die über Zugehörigkeit und Ausschluss entscheiden, manchmal subtil und manchmal sehr offensichtlich und brutal sein können. Die Ausstellung möchte dazu beitragen, solche Mechanismen sichtbar zu machen und dem Publikum Gelegenheit bieten, darüber nachzudenken und seine eigene Haltung zu reflektieren.

Am Mittwoch, 30. Mai, findet zudem ab 19 Uhr in der Aula ein Podiumsgespräch zum Thema Heimat statt. Es diskutieren Gerhard Hildebrandt (Lesegesellschaft Bülach), Luís Calvo Salgado (Geschäftsführer Kunsthistorisches Institut der Universität Zürich und Gemeinderat Bülach), Britta Müller-Ganz, (Rechtsanwältin und Gemeinderätin Bülach), Lilian Wong, (ehemalige Schülerin der KZU und Studentin), Sarah Meier (Europameisterin Eiskunstlauf) und Gülten Akgünlü (Co-Kuratorin der Ausstellung «Zürcher!nnen machen»).

Die Ausstellung «Zürcher!innen machen» an der Kantonsschule Zürcher Unterland (KZU) dauert vom Freitag, 18. Mai bis Freitag, 8. Juni. Die Vernissage findet am Donnerstag, 17. Mai, um 18 Uhrim Foyer statt. Die detaillierten Öffnungszeiten findet man unter www.zuercherinnenmachen.ch. Dort ist auch das interaktive Fragespiel aufgeschaltet. (dsh)