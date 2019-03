Seit einem halben Jahr empfängt Florian Schaer in der «Chlinen Iszyt» Gäste, die in der einen oder anderen Art und Weise mit dem EHC Kloten verbunden sind.

Anlässlich des zweiten Heimspiels in der Serie gegen den SC Langenthal war Flo selber der Hauptdarsteller. Doch statt dem erhofften Sieg und der damit verbundenen Rückkehr in der Serie, verlor der EHC sang- und klanglos mit 0:6. Das Leiden in bewegten Bildern. (Zürcher Unterländer)