Der Fusion einen Schritt näher

Schulpflegepräsidentin Anita Bruggmann zeigte sich an der Informationsveranstaltung vom Montagabend im Doktorhaus zuversichtlich: «Die Schule kann wie bisher eigenständig weiterarbeiten, einzig die finanziellen Aspekte ändern sich».

Damit sprach sie den Zusammenschluss von Schul- und politischer Gemeinde an, so, wie er mit der neuen Gemeindeordnung (GO) vorgesehen ist. 70 Personen waren an den Anlass gekommen, um sich darüber und über weitere Änderungen informieren zu lassen.

Peter Schlumpf von der Gemeindeberatungsfirma Inoversum AG in Meilen machte auf die wesentlichen Differenzen zwischen der alten und der neuen GO aufmerksam. Er wies auf die zwei im Jahr 2016 eingereichten Initiativen hin. Die eine forderte die Bildung einer Einheitsgemeinde und die andere eine neue Gemeindeorganisation mit einem Parlament. Im letzten Jahr beschlossen die Stimmberechtigten, auf die Bildung eines Parlaments zu verzichten.

Antragsrecht für Kommissionen

Das kantonale Gemeindeamt fordert, dass alle Gemeinden des Kantons Zürich bis Ende 2021 ihre GO revidieren. Wichtige Rechtsätze oder die Ausgliederung von Zusammenarbeitsverträgen sind künftig zwingend den Stimmberechtigten zu unterbreiten. Und Begriffe wie beispielsweise Gemeindevorstand oder Erfolgsrechnung sind einheitlich vorgegeben.

Den Vorschlag zur neuen Gemeindeordnung stellten die Walliseller Behörden unter Mitwirkung der Inoversum AG innerhalb von zwei Jahren zusammen. Darin wird zwischen eigenständigen Kommissionen, Schulpflege und Sozialbehörden sowie sieben unterstellten, in der GO aufgeführten Kommissionen, unterschieden. Eigenständige Kommissionen haben ein Recht, Anträge an die Gemeindeversammlung zu stellen.

Weiterhin eine Gemeinde

Die neue GO sieht keinen Namenswechsel vor, Wallisellen soll weiterhin eine Gemeinde bleiben und nicht zur Stadt werden. Eine Bezeichnungsänderung hätte keine Auswirkungen auf Wallisellen. Gemeindeschreiberin Barbara Roulet gab amüsiert bekannt: «Für mich spielt es keine Rolle, dass ich nicht Stadtschreiberin werde.» Auch die Ausgabenkompetenzen von Behörden und Stimmberechtigten ändern sich nicht.

Die Rechnungsprüfungskommission soll laut neuer Gemeindeordnung zur Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission erweitert werden. Ihre Prüfung umfasst dann nicht nur die finanzrechtliche Zulässigkeit, sie prüft auch die finanzielle und sachliche Angemessenheit von Behördenentscheiden. Im Anschluss an die Präsentation der wichtigsten Änderungen in der neuen GO konnten sich die Besucher an sieben verschiedenen Panels mit Fachpersonen austauschen.

«Wollen keine Revolution, sondern eine Evolution»

Am 18. November beginnt die Vernehmlassungsfrist für die neue Gemeindeordnung. Sie dauert bis zum 29. Februar 2020. Wird sie im Herbst 2020 durch einen Urnenentscheid genehmigt, tritt sie am 1. Juli 2022 in Kraft. In seinem Schlusswort bemerkte Gemeindepräsident Peter Spörri: «Die neue Gemeindeordnung soll miliztauglich bleiben. Wir wollen keine Revolution, sondern eine Evolution».

Entsprechende Informationen zur neuen GO können im Internet unter www.zukunft-wallisellen.ch eingesehen werden. (red)