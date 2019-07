«Der Gemeinde sind die Hände gebunden»

Wer von Schwamendingen oder Opfikon nach Wallisellen fährt, sieht es sofort: Es tut sich was, auf dem Areal der ehemaligen Schokoladenfabrik Halba. Seit einiger Zeit wird das Produktionsgebäude an der Alten Winterthurerstrasse 7 zurückgebaut. Tag für Tag wird besser erkennbar, dass angrenzend an die Fabrik zahlreiche Wohnhäuser stehen. Neue Mehrfamilienhäuser könnten die Lücke an dieser zentralen Lage bald wieder schliessen, mögen sich da viele denken.

Doch hier, unweit von Flughafenbus und Glattalbahn, ist der Bau von weiteren Gebäuden mit Wohnnutzung aktuell verboten. Grund sind die Vorgaben des Bundes und darauf abgestimmt jene des kantonalen Richtplans. Diese legen mittels Abgrenzungslinie fest, wo eine Wohnnutzung zulässig ist und wo nicht. Eine Aufzonung des heute in der Industrie- und Gewerbezone gelegenen Grundstücks ist nicht möglich.

Dabei würde die Gemeinde die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum befürworten, wie der zuständige Walliseller Gemeinderat Jürg Niederhauser (FDP) auf Anfrage erklärt. «Wir könnten uns dies am Eingangstor zu Wallisellen sehr gut vorstellen», sagt der Leiter Ressort Hochbau und Planung. «Dort, wo übergeordnetes Recht, wie in diesem Fall der kantonale Richtplan, besteht, sind Wallisellen jedoch die Hände gebunden.» Das gelte für alle Gemeinden rund um den Flughafen.

Vorerst grüne Zone

Das Areal mit insgesamt 19'000 Quadratmetern ist im Besitz der Immobilienfirma Alfred Müller AG in Baar. Sie hat die insgesamt drei Parzellen vor rund zwei Jahren von Coop erworben. Wie man auf Anfrage erklärt, will man nicht sofort mit einem Neubauprojekt starten. «Das Grundstück wird im Sinne einer Zwischennutzung mit Rasen, einigen Sträuchern und Bäumen begrünt. Es entsteht auch in Durchgangsweg mit Sitzgelegenheiten», sagt die Kommunikationsverantwortliche Esther Lötscher.

Man habe für das Grundstück eine Studie erstellt und klare Vorstellungen davon, was man dort realisieren könne: «Wir forcieren die Umsetzung zurzeit aber nicht.» Grundsätzlich sei man der Auffassung, dass an diesem Standort sowohl Arbeits- als auch Wohnflächen gefragt sind. «Wir unterstützen aber das Anliegen der Gemeinde nach zusätzlichem Wohnraum.»

Das Lager- und Gewerbehaus Stapler an der Winterthurerstrasse 1 und 3 mit einer Bruttonutzfläche von 11'500 Quadratmetern, Umschwung und 103 Parkplätzen hat die Alfred Müller AG für 134'000 Franken pro Monat zur Vermietung ausgeschrieben. Man führe Gespräche mit verschiedenen Interessenten.