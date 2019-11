Der Jodelklub Freienstein wird 100-jährig

Der kommende Sonntag ist für die Jodlerfreunde ein besonderer: Im Rahmen einer Jubiläumsfeier schauen sie auf die 100-jährige Geschichte des Jodelklubs Freienstein zurück. Sie tun dies mit viel Gesang, gemütlichem Beisammensein und einem feinen Essen – und wie sie hoffen, möglichst vielen Gästen.

In den Protokollen kann man lesen, dass der Jodelklub einst aus dem Männerturnverein hervorgegangen ist. «Offenbar haben die Turner damals nach der Übung gerne noch miteinander gejodelt und gesungen, sodass mit der Zeit der Jodelklub als eigenständiger Verein daraus hervorging», berichtet der Präsident Gerhard Zimiker.

«Ich kann das jedem nur empfehlen. Jodeln belebt die Seele.»Christof Benz, Klub-Mitglied

Bis in die 1970er-Jahre war es ein reiner Männerchor. Bereits vor fünfzig Jahren habe sich aber abgezeichnet, dass der Jodelklub langfristig nur Bestand haben könne, wenn auch Frauen aktiv mitsingen könnten. Dies wurde dann eingeführt. «Es war eine gute Entscheidung, denn die Frauenstimmen, welche fast die Hälfte des Jodelchors ausmachen, sind bis heute unverzichtbar für uns», bemerkt Zimiker.

Seit vier Jahren dirigiert Ruth Schlatter den Jodelklub, der den Namen Freienstein trägt. «Tatsache ist jedoch, dass die meisten seiner Mitglieder in der nahen Umgebung leben», präzisiert der Präsident.

Radio- und Fernsehauftritte

Seit beinahe fünfzig Jahren singt der Chor mit Verstärkung der Jodelvereinigung Zürcher Unterland einmal jährlich im Pflegezentrum Dielsdorf und gibt ein Kirchenkonzert. Unvergesslich bleibt den Mitgliedern die Aufnahme von vier Liedern für das damalige Radiostudio Zürich im Jahr 1986, ebenfalls zusammen mit der Jodlervereinigung Zürcher Unterland.

«Die Stücke stammen allesamt aus der Feder des damaligen Dirigenten Theodor Schweizer», weiss Zimiker. Zwei Jahre später trat der Chor in der Gala «Für Stadt und Land» des Schweizer Fernsehens auf. Nachhaltig in Erinnerung geblieben sind auch all die Teilnahmen an eidgenössischen und regionalen Jodlerfesten. Die Kameradschaft und das gemeinsame Erleben seien unvergesslich.

Wer einmal das Jodeln entdeckt hat, bleibt dem Klub treu. Vor einem Jahr ist Christof Benz, einer der wenigen, die tatsächlich in Freienstein leben, zum Jodelklub gestossen. «Jodeln ist mehr als nur Singen», sagt er. Der urwüchsige Gesang und das Jutzen gehen richtig unter die Haut. «Ich kann das jedem nur empfehlen. Jodeln belebt die Seele», sagt Christof Benz.

Das Jubiläumsfest findet am Sonntag, 3. November, ab 10.30 Uhr im Gemeindesaal Freienstein statt.