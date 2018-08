Der Milchhütte wird wieder Leben eingehaucht

Im Produktionsraum von Familie Volkart auf dem Hof im Hasli, der zu Windlach gehört, ist alles blitzblank. Geräucherte Bauernschüblige hängen zum Trocknen auf einem Gestell. Der Chromstahl glänzt. Hier verarbeitet der gelernte Metzger und Landwirt Thomas Volkart das Rindfleisch, stellt diverse Fleischprodukte und Würste her.

Seit 16 Jahren führt er den Hof mit insgesamt 200 Rindern. Ihm zur Seite steht Gattin Barbara, gelernte kaufmännische Angestellte. Inzwischen hat der 19-jährige Sohn Da­mian­ seine landwirtschaftliche Ausbildung abgeschlossen und wird als Angestellter auf dem Betrieb mitarbeiten. Dies seien gute Voraussetzungen, um ein neues Projekt in Angriff zu nehmen.

Chance ergriffen

Die Idee für einen eigenen Laden, sei es auf dem Hof oder in der näheren Umgebung, habe schon länger existiert, erzählt Barbara Volkart. «Doch es hat irgendwie nie gepasst.»

Als das Ehepaar erfah­ren hat, dass die Milchhütte Hochfelden einen neuen Pächter suche, habe es sich Ende Juni bei der Milchgenossenschaft Hochfelden, welche Eigentümerin der Milchhütte ist, gemeldet. Und siehe da, die Lokalitäten waren noch zu haben. Sofort ging es an die Planung.

Fleisch- und Milchprodukte im Sortiment

So wird man die Chefin ab Ende September nur noch selten auf dem Wochenmarkt in Bülach und auf dem Markt am Helvetiaplatz in Zürich antreffen. Sie wird die Milchhütte vor Ort leiten, mit der Unterstützung einer Mitarbeiterin.

Zum neuen Konzept gehört, dass je zur Hälfte Fleisch- und Milchprodukte angeboten werden. Das Rindfleisch kommt vom eigenen Hof. Die Tiere werden in Glattfelden geschlachtet und anschlies­send im Hof im Hasli verarbeitet.

So werden die Kunden in den Genuss von selbst hergestellten Rindfleischprodukten wie Gehacktem, Geschnetzeltem, Voressen, Braten, Brüh- und Roh­würsten sowie Grilladen kommen. Kalb- und Schweinefleischprodukte werden aus der Region im Zürcher Unterland bezogen.

«Wir wollen währschafte Produkte zu fairen Preisen anbieten.»Thomas Volkart, neuer Pächter Milchhütte Hochfelden

Dazu kommt eine Auswahl von rund 30 Sorten Käse, Milch, Rahm, Quark und Joghurt. Nicht fehlen darf die weitherum bekannte Fonduemischung nach Rezept der Familien Wälle und Bickel, welche die Milchhütte rund 20 Jahre lang geführt haben. Auch verschiedene Raclettesorten werden in der kommenden kälteren Jahreszeit angeboten.

Im Herbst gibt es Produkte von der Metzgete wie Blut- und Leber­würste. Dazu kommt eine kleine Auswahl an regionalen Weinen. «Wir wollen währschafte Produkte zu fairen Preisen anbieten», umschreibt der 42-jäh­rige Thomas Volkart seine Philosophie.

Viel zu tun vor Eröffnung

Die Öffnungszeiten haben die Volkarts vorderhand wie folgt festgelegt: Montag geschlossen, Dienstag, Mittwoch und Freitag 8 bis 11.30 Uhr und 16 bis 18.30 Uhr, Donnerstag 8 bis 11.30 Uhr, Samstag 7 bis 13 Uhr.

Bis zum kleinen Eröffnungsfest vom 29. September gibt es noch einiges zu tun. Die Wände werden neu gestrichen, die grosse neue Kühlvitrine ist bestellt, und dann gehts ans Einrichten. «Wir freuen uns sehr über diesen neuen Schritt und hoffen, dass das Konzept bei unserer Kundschaft gut ankommt», sagt Bar­bara Volkart. ()