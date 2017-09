Der Musikstil passte dem Publikum

Bedächtig betrat Mû Mbana am Freitagabend die Bühne des Teatro Di Capua in Embrach. Die Bühne gehörte ihm, allein sass er auf dem Stuhl, stimmte die Simbi, ein traditionelles Zupfinstrument mit drei Saiten, und begann zu singen. Der westafrikanische Musiker, Sänger und Poet erzählte manchmal leise, dann wieder kräftig und raumfüllend vom Alltag, den Freuden und Sorgen der Menschen in seiner Heimat Guinea-Bissau.

Dabei strahlte Mbana innere Ruhe und Gelassenheit aus, die sich auf das Publikum übertrug. Aufmerksam lauschten die Menschen den exotischen Klängen. In seiner Landessprache, dem Kreol, sang und musizierte er abwechselnd auf der Simbi oder dem Tonkorongh, ebenfalls einem typischen Instrument aus Afrika. Der Sänger nannte es scherzhaft «die Grossmutter des Banjos». Den Takt schlug er mit den Füssen, um die er ein Band mit Muscheln trug.

Lieder aus dem Soloalbum

Die Lieder und Melodien gingen nahtlos ineinander über. Dem Multi-Instrumentalisten gelang es, die Zuhörer rund eineinhalb Stunden in seine Welt zu entführen, ohne Pause. Die Lieder, die er präsentierte, stammten von seinem ersten Soloalbum «Iñén» und aus eigener Feder. «In meiner Kultur schreiben normalerweise die Frauen die Lieder und singen sie auch», erklärte Mbana. Dass ein Mann sich diesem Musikstil widme, sei selten.

«Wenn ich in Guinea-Bissau auftrete, dauern meine Konzerte in der Regel vier bis fünf Stunden», erzählte er mit einem Lachen im Gesicht. Dass sein Publikum ihm aufmerksam lauschte, entging dem Künstler nicht. «Schön, dass sich die Menschen hier auf meine Musik einlassen», sagte er. Mû Mbana, der nach eigenen Angaben ungefähr 1973 geboren wurde, lebt die Hälfte des Jahres in seiner Heimat Guinea-Bissau, die andere Hälfte in Barcelona. Am Tag des Auftritts war er aus Barcelona angereist und bereitete sich auf den Auftritt vor.

Deshalb hatte er von Embrach und der Umgebung nicht viel gesehen. Zwei Konzertbesucher unterhielten sich mit ihm und anerboten sich, mit ihm am nächsten Tag einen Ausflug zu unternehmen. «Darauf freue ich mich. So bekomme ich unter kundiger Leitung einige Sehenswürdigkeiten erklärt», sagte Mû Mbana. «Es wäre schade, ohne einen umfassenden Eindruck von der Gegend wieder abzureisen.»

Auf Empfehlung engagiert

Gabriela Bergallo und Nicola Di Capua, Initianten und Organisatoren des Festivals, engagierten den Sänger auf Empfehlung von befreundeten Musikern. Zuvor kannten sie den schwarzen Künstler lediglich von Tonträgern. «Ich war von seinem beseelten Gesang sofort fasziniert und bin sehr glücklich, dass er der Einladung nach Embrach gefolgt ist zu seinem ersten Auftritt in der Schweiz», sagte Gabriela Bergallo. Seine Musik unterschied sich stark von den südamerikanischen Darbietungen, die das Festival prägen. Die über 50 Besucher schätzten auch diese Stilrichtung.

Das Piccolo-Musikfestival hatte Gabriela Bergallo bereits am Mittwoch mit einem Reigen aus Liebesliedern eröffnet. Grossen Anklang fand das Hernán Crespo Trío aus Argentinien. Am Samstagabend trat Gabriela Bergallo nochmals auf, der Sonntagvormittag gehörte dem Figurenspiel mit dem Märchen «Lumpenhut» aus Norwegen. Mit feurigen Flamencoklängen beschloss der Gitarrist José Luis Montón das 14. Piccolo-Musikfestival.

(Zürcher Unterländer)