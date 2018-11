Der Opfiker Palazzo im Jahr 1961

Es waren noch grünere und ruhigere Zeiten für die Hausbesitzer an der Unteren Buebenholzstrasse in Opfikon im Jahr 1961. Keine anderen Wohnhäuser weit und breit – mit Ausnahme des auffallenden, leicht erhöht gelegenen Anwesens links der Bildmitte. Der mediterran anmutende Palazzo war 1908 von einem Mailänder Architekten im Florentiner Stil erbaut worden.

1937 wechselte das Gut Hohenbühl in den Besitz von Albert Meyer, Gründer und langjähriger Chef des Zürcher Uhren- und Bijouteriegeschäfts Zett Meyer. Dessen Tochter und ihr Ehemann wohnen noch heute dort. 1970 wurde auf dem Land des Guts das erste Hilton-Hotel der Schweiz eingeweiht, sichtbar auf dem unteren Bild.

Felder nach wie vor unverbaut

Erst in jüngster Zeit entstanden auf dem Grundstück zwei Mehrfamilienhäuser in Holzbauweise, direkt angrenzend an die am Rand des Hardwalds gelegene Überbauung Brünnli. Bis heute hat der Bauernstand die Felder auf der Hinterseite der Liegenschaften an der Unteren Buebenholzstrasse verteidigt.

Die dort durchführenden Wege sind Teil einer beliebten Joggingstrecke. All jene, die ihre Freizeit lieber gärtnernd verbringen, können dies im Areal Hauächer des Opfiker Vereins für Familiengärten tun. (Zürcher Unterländer)