«Der Rolls-Royce unter den Fischerruten»

Schlank und geschmeidig stehen sie in Reihe und Glied. Die hochwertigen Spezialruten für das Fliegenfischen sind ein Hingucker. Zum Verkauf angeboten werden sie von Robert Kühne, Pensionär und selber passionierter Fliegenfischer aus dem appenzellischen Speicher. Mit dem Verkauf von Angelzubehör verbindet er sein Hobby mit einem kleinen Einkommen. Seine Angeln sind federleicht. «Ich achte auf Qualität. Leicht aber aus hochwertigem Material hergestellt. Die Preise bewegen sich daher zwischen 700 bis 1000 Franken. Meine Ruten sind quasi der Rolls-Royce unter den Angeln», meint er schmunzelnd. Kühne ist zufrieden mit dem Geschäft an diesem Tag. Es läuft gut. Viele Kunden kennt er bereits von anderen Messen. Anders läuft der Online-Verkauf. «Dort spüren wir die Massenproduktion aus Asien und die damit verbundenen tieferen Preise».

Cleveres Start-up

Den richtigen Riecher scheinen Mario Gössi und Jens Rudin aus Küssnacht am Rigi gehabt zu haben. Ihr Start-up Unternehmen verkauft Rutenhalter, welche in der Schweiz hergestellt werden. Die Nachfrage ist gross. Die Rutenhalter werden auf Schweizer Seen für die Schleppleinenfischerei verwendet. Auch die beiden Unternehmer erwähnen den steigenden Druck aus dem asiatischen Raum, der mit Billigangeboten den hiesigen Markt überschwemmt.

Die Aussteller, sowie auch die – mehrheitlich männlichen – Besucher reisten aus der ganzen Deutschschweiz und dem benachbarten Ausland zur Fischerbörse. Ueli Burkhard aus Wallisellen interessiert sich für die «Nymphen» des bekannten Schweizer Fliegenbinders René Föllmi. Diese filigranen Köder, die beim Fliegenfischen verwendet werden, sind kleine Kunstwerke und sehen, wie es der Name bereits sagt, einem Insekt nicht unähnlich. Ueli Burkhard bevorzugt das Fliegenfischen, weil er sich dabei draussen aufhalten kann und immer in Bewegung ist.

Quasi direkt vom See nach Dietlikon sind Michael Sutter und Pirmin Bürgi gekommen. Beide leben in Zug und sind leidenschaftliche Angler. Ihr Angebot soll bezahlbar sein, sagt Michael Sutter. «Wir beobachten, dass sich immer mehr Kinder für das Fischen interessieren. Die Eltern kaufen in den seltensten Fällen eine Angelrute für 400 Franken.» Reich werde man deshalb nicht, geben sie zu.

Handwerklich begabt

Denis Schierer verkauft selbstgemachte Angelköder, ebenfalls «Nymphen». Rund zehn bis fünfzehn Minuten arbeitet er an einem der wenigen Zentimeter grossen Gebilden, welche aus Draht, Federchen und Kunststoffhärchen bestehen. Der ehemalige Spitzenkoch holte 2008 an der Kocholympiade in Erfurt die Silbermedaille, zwei Jahre später Bronze in Luxemburg. Ein Hirnschlag zwang ihn zum Aufhören. Seine Kreativität und die Begabung zum handwerklichen Arbeiten lebt er nun im Herstellen dieser Köder aus.

An der diesjährigen Fischerbörse waren nur wenige Frauen und Jugendliche unter den Besuchern. Was nicht heisst, dass der Sport bei ihnen nicht im Trend liegt. Fischerei heisst auch, sich mit Umwelt- und Artenschutz auseinander zu setzen. Beides je länger je mehr aktuelle Themen, die über Geschlecht und Alter hinaus interessieren.

Eine Bildstrecke zu diesem Artikel ist zu finden auf www.zuonline.ch (Zürcher Regionalzeitungen)