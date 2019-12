Der Samichlaus wagt sich aufs Glatteis

Der Legende nach kommt er aus dem hohen Norden, dort wo der Winter lang und das Eis dick ist. Darum hat es eigentlich nicht überrascht, dass der Samichlaus und der Schmutzli auch in der Hirslen die Schlittschuhe schnürten und mit den U11 Junioren übers Eis flitzen.

Schimpfen musste der Hockeychlaus nicht mit den Junioren, aber er appellierte an ihren Sportsgeist und an die Fairness mit Mitspielern, Gegnern und Schiedsrichtern. «Denn», so sagte es der Samichlaus, «im Eishockey gewinnt man nie als Einzelner, sondern als Team.» Der Samichlaus weiss, wovon er spricht, denn ohne seine Rentiere und den Schmutzli käme er wohl jedes Jahr zu spät. (gvb)