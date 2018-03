Der Spargelhof trumpft mit eigener Hofbäckerei auf

Der Duft von frisch gebackenem Brot liegt im Raum. Im Holzofen flackert das Feuer und spendet angenehme Wärme. Auf dem Regal nebenan liegen Brote und Brötchen in verschiedenen Grössen. Rund 100 Stück sind es am heutigen Tag.Der Weizen für das Brot wächst auf den eigenen Feldern, wird in Seegräben gemahlen und kommt dann in Form von verarbeiteten Teiglingen in den Hofladen nach Rafz, um vor Ort im neuen Holzofen zu knusprigem Brot gebacken zu werden. «Aus rechtlichen Gründen dürfen wir vor Ort keine Bäckerei betreiben, da unser Betrieb in der Landwirtschaftszone steht», erklärt Geschäftsführer Beat Jucker.

Verkaufsfläche auf das Doppelte vergrössert

Der Hofladen wurde von 100 Quadratmetern auf das Doppelte vergrössert. Die Gemüsetheke wurde erweitert, Fleischbereich und Bäckerei sind klar voneinander abgegrenzt. Verschiedene saisonale Gemüse und Früchte stehen im Angebot. Federkohl und Rosenkohl, frisch vor Ort geerntet, sind momentan aktuell. Dem Nüsslisalat fehlen nur noch ein, zwei Tage, bis auch er nach Ende der Kälteperiode aus der Erde gezogen werden kann und im Hofladen für die Kunden bereitliegt.

«Das Ziel unseres Betriebs ist es, das Angebot für die hofeigenen Produkte auszubauen», betont Jucker. Zusammengearbeitet wird aber auch mit verschiedenen Partnern. Als Beispiel nennt er das Brot-Bier, welches mit Holzofenbrot vom Hof bei St. Laurentius Craft Beer in Bülach produziert wird.

An Ideen für neue Produkte mangelt es weder Beat Jucker noch Andreas Good, Leiter Gastronomie und Direktverkauf. «Wir wollen mit den Leuten wachsen. Ideen von Kunden für neue Produkte sind jederzeit willkommen», betont Good.

Der Rafzer Christian Sigrist ist Stammkunde des Spargelhofs. Oftmals schaut er auf einer seiner Velotouren im Laden vorbei. Das Konzept des umgebauten Hofladens mit dem Holzofenbrot überzeuge ihn, meint er. «Das Holzofenbrot schmeckt mir einfach besser als konventionell gebackenes. Der Spargelhof ist zwar nicht der billigste Laden, aber die Qualität der Produkte finde ich sensationell.» (Zürcher Unterländer)