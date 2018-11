Der Stadtrat muss prüfen, wie die Informationen zum Volk kommen

Internet oder Papier für amtliche Mitteilungen: Diese Diskussion hat auch Bülach erreicht. Das anfangs Jahr in Kraft getretene Gemeindegesetz lässt nämlich offen, über welchen Kanal Städte und Gemeinden der Bevölkerung ihre Mitteilungen kommunizieren. Gleich drei Vorstösse an der Bülacher Parlamentssitzung vom Montagabend betrafen dieses Thema. Als erstes wurde die dringliche Interpellation von Alfred Schmid (FDP) behandelt. Gemeinsam mit vier Mitunterzeichnenden forderte er den Stadtrat auf, zu prüfen, ob das bisherige amtliche Publikationsorgan Zürcher Unterländer durch die Website der Stadt Bülach abgelöst werden kann.

Komfortable Ausgangslage

«Aus unserer Sicht wäre es geradezu fahrlässig, die Homepage nicht in eine neue Lösung einzubeziehen», erklärte Schmid. Geld sparen liesse sich dabei auf jeden Fall. Die Mehrheit der Bevölkerung nutze das Internet. Der Stadtrat solle aufzeigen, welche Informationen – zusätzlich zur Homepage – in einem gedruckten Medium erscheinen sollen. «Mit dem Zürcher Unterländer, der Unterland Zeitung, dem Stadtblatt sowie der Homepage der Gemeinde haben wir heute die besten Voraussetzungen, um die amtlichen Publikationen grundsätzlich neu zu regeln», begründete Schmid seine Interpellation. Der Stadtrat solle deshalb alle Printmedien in die Evaluation einbeziehen: «Es darf nicht sein, dass einzelne gedruckte Medien ohne Klärung des Marktes bevorzugt werden», schloss Schmid seine Ausführungen.

Wülser leuchtet vergeblich

In eine konkrete Richtung zielte der zweite Vorstoss zum Thema, eingereicht von Daniel Wülser (GLP) und drei Mitunterzeichnenden. Wülser verlangt vom Stadtrat zu prüfen, ob die öffentlichen Mitteilungen inskünftig auch im seit zwei Monaten neu herausgegebenen Stadtblatt publiziert werden sollen. Dieses gehe an alle 9921 Bülacher Haushalte und damit an Bürger aller Schichten, auch solche die sich eine abonnierte Zeitung nicht leisten könnten. Der Zürcher Unterländer dagegen erreiche – abgesehen von der Grossauflage am Donnerstag – lediglich rund 25 Prozent der Bülacherinnen und Bülacher. Auch das Internet werde längst nicht von allen genutzt. «Lasst uns nicht nur via Internet, sondern auch via Stadtblatt zu unseren Bewohnern leuchten», beendete Wülser sein ausführliches und flammendes Plädoyer für das neu lancierte Medium. Er setzte sich dabei einen leuchtend orangen Helm auf.

Stadtpräsident Marc Eberli (EVP) weigerte sich dann aber im Namen des Stadtrats das Postulat entgegenzunehmen: «Mit dem Postulat von Alfred Schmid bearbeiten wir alles.» Die Ratsmitglieder sprachen sich mit 20:6 Stimmen gegen eine Überweisung aus.

Die Absicht Schmids, sein Postulat für dringlich zu erklären, scheiterte mit 13:14 Stimmen an der erforderlichen Zweidrittelsmehrheit. Damit bleiben dem Stadtrat nun sechs statt drei Monate für die Beantwortung.

Zu guter Letzt reichte auch die SVP/EDU-Fraktion eine schriftliche Anfrage zum Thema ein. Erstunterzeichnerin Romaine Rogenmoser (SVP) verlangt darin unter anderem Auskunft darüber, wieviel Geld der Stadtrat im laufenden Jahr für amtliche Publikationen und Inserate ausgibt und wer innerhalb der Stadt Auftraggeber dafür sei.

Container für Neubauten

Nichts zu diskutieren fand der Rat bei der neuen Abfallverordnung. Diese wird notwendig, weil die kantonale Gesetzgebung geändert hat. «Die neue Abfallverordnung ist keine Erfindung Bülachs, sondern sie basiert auf einer Musterverordnung des Kantons», sagte Peter Frischknecht (EVP), der das Geschäft im Namen der Kommission Bau und Infrastruktur vorstellte und gleichzeitig erklärte, was sich damit materiell ändern wird. «Grossbetriebe mit mehr als 250 Vollzeitangestellten müssen ihre Siedlungsabfälle fortan selber entsorgen.» Die zweite Änderung betrifft die Hauseigentümer. «Die Stadt kann von ihnen bei neu und Umbauten verlangen, dass sie den Abfall in Containern bereitstellen.» Ausserdem muss die Stadt die Bevölkerung zukünftig darüber informieren, wie sie mit gebietsfremden Organismen (Neophyten) umzugehen habe. Der Rat genehmigte die Abfallverordnung einstimmig.

Gemäss Stadträtin Andrea Spycher (SVP) muss diese nun vom Kanton genehmigt werden. Werden dann aus der Bevölkerung keine Rechtsmittel ergriffen, tritt die neue Verordnung voraussichtlich anfangs 2019 in Kraft.

Gratisparkieren im Süden

In der abschliessenden Fragerunde ging es dann unter anderem um die Parkplätze bei Einkaufszentren im Süden Bülachs. Luis Calvo Salgado (Grüne) wollte wissen, weshalb die Schranken dort am Samstag auffallend oft offen stehen (der ZU berichtete) und was der Stadtrat dagegen unternehmen will: «Die Bewirtschaftung war doch die Voraussetzung zum Erteilen der Baubewilligung».

Man habe die zuständigen Mieter bereits angeschrieben, teilte ihm Stadtrat Hanspeter Lienhart (SP) mit. «Und wir werden das erneut tun und dann dafür besorgt sein, dass die Bewirtschaftungspflicht auch eingehalten wird.»

