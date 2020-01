Der Zugverkehr von Osten an den Flughafen ist eingeschränkt

Jetzt sind am Flughafen-Bahnhof die Gleise 3 und 4 dran. Wie die SBB am Freitag in einer Medienmitteilung schreiben, beginnen am Montag, 6. Januar, die Sanierungsarbeiten. «Nun sind die Züge in Ost-West-Richtung betroffen», heisst es. Und: «Die Anbindung des Flughafens ist sichergestellt.»

Vier Linien betroffen

Die Reisenden dürfte wohl vor allem interessieren, was das denn nun genau heisst. Vorab müssen sie wissen, dass nur Züge in der Zeitspanne zwischen dem 6. Januar und dem Samstag, 1. Februar betroffen sind – sowie jene zwischen dem 2. März und dem 28. März. Und hier wiederum lediglich vier Verbindungen, die umgeleitet werden oder anders verkehren. Der IC 1 von St. Gallen nach Genf Flughafen hält nicht am Flughafen Zürich. Dasselbe gilt für den IR 37 von St. Gallen nach Zürich HB, respektive Basel SBB und für den EC München Hauptbahnhof nach Zürich HB. Der IR 36 von Basel SBB nach Zürich Flughafen schliesslich verkehrt in beiden Richtungen nur von oder nach Zürich- Oerlikon statt Zürich-Flughafen.

Wer in den Sportferien Zug fährt, kann diese Änderungen gleich vergessen, denn dann gelten sie nicht. In der übrigen Zeit bieten sich Alternativen, um den Flughafen zu erreichen. So verkehren ab Zürich HB an den Flughafen weiterhin die S-Bahnen der S2, S16 und S24, und ebenfalls die Züge der IC 5 und IC 8 sowie IR 13 und IR 75. Zur Sicherheit empfehlen die SBB ihren Kunden aber, vor der Reise einen Blick auf ihre Mobile-App oder den Onlinefahrplan zu werfen. Dort sind die alternativen Reiserouten aufgeführt und damit auch ein allfälliger Zeitverlust gegenüber den direkten, nun aber ausfallenden Verbindungen.

Die Kunst ist nicht betroffen

Grund für die neuen Einschränkungen im Verkehr ist die auf zwei Etappen aufgeteilte Erneuerung der Gleise am Flughafen. Diese dauert bereits seit Oktober 2019 an. Während neu die Gleise 3 und 4 erneuert werden, waren es bisher die Gleise 1 und 2. Auch bisher waren die Züge jener Linien von Einschränkungen betroffen, die es noch bis Ende März sein werden. Nur eben in umgekehrter Richtung. Über die vergangenen Festtage gab es ebenfalls keine Einschränkungen.

Übrigens wird im Zuge dieser Arbeiten auch die Beleuchtung ausgetauscht. Nicht betroffen sind dagegen die auf einer Länge von 390 Metern mit 4,5 Meter hohen Emailplatten verkleideten Perronwände des unterirdischen Bahnhofs. Diese sind geschützt. Sie stammen von Charlotte Schmid, Paul Leber und Willi Walter und sind seit der Eröffnung des Bahnhofs im Jahr 1980 ein Teil davon. Zur Gestaltung hatte es einen Wettbewerb gegeben.