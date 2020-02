Der «goldene Dolch» des Generals

Nach dem grossen Erfolg des ersten Bandes über die Entwicklungsgeschichte der schweizerischen Gewehre von 1860 bis 1990, präsentierte der Winkler Waffensammler Ernst Grenacher sein neustes Werk mit zwei Büchern, die 6,5 Kilo wiegen und 1100 reich illustrierten Seiten umfassen. «Es war die logische Folge, dass ich mich nach den Gewehren mit der Geschichte der schweizerischen Bajonette, Dolche, Faschinenmesser und Schlagbänder seit der Gründung der Eidgenossenschaft 1848 befasse», sagte der Winkler am vergangenen Freitag an der gutbesuchten Vernissage in der «Breiti». «Zumal weltweit das Interesse und Sammeln von Bajonetten steigt.» Ein Grund dafür sind auch die strengen Vorschriften im Umgang mit historischen Schusswaffen.

Der 74-Jährige betont: «Waffen sind für mich kein Mordinstrument oder Kriegswerkzeug, sondern technische Präzisionsgeräte, deren Entwicklung mich fasziniert. So auch die schweizerischen Seitengewehre.» Grenacher besitzt über 300 Stichwaffen, 390 Gewehre und ein grosses Arsenal von militärischen Objekten. Seit sechs Jahrzehnten sammelt der ehemalige erfolgreiche Gastronom historischen Waffen, revidiert sie in seiner Werkstatt und listet akribisch ihre Daten und Geschichten auf.

Ein neues Messer muss her

In den vergangen vier Jahren befasste sich Grenacher ausschliesslich mit den Seitengewehren, so benannt, weil sie als Wehrwaffe auf der Seite getragen werden. «Im Nahkampf haben sie nie viel genutzt.» Bei seiner Suche nach Unikaten stiess der Winkler auf einen besonderen, bronzefarbenen Kurzdolch, den General Henri Guisan zur Probe getragen hat. Der Chef der Schweizer Armee im Zweiten Weltkrieg hatte sich ständig über den langen, störenden Säbel an seiner Seite genervt.

Am 27. April 1943 – wie im Sachbuch 2 zu lesen ist – hat der General persönlich entschieden, einen neuen Offiziersdolch zu beschaffen. Schon einen Tag später erteilte sein Adjutant der Schweizerischen Industriegesellschaft SIG den Auftrag dazu. Nach einem strengen Auswahlverfahren wurden dem General drei Exemplare mit einer Klinge von 185 Millimeter vorgelegt. Zwei Dolche waren verchromt, einer in Bronze gefertigt. Der General entschied sich zum Probetragen für den goldfarbigen Dolch, der zu den Goldstickereien an Hut und Kragen seiner Uniform passte.

Waffenhistoriker Jürg Meier ergänzte an der Vernissage, dass die Neubeschaffung des Dolches dringend war, weil die SS und SA ihn kopiert hatten. «Man wollte damals keine Naziverbindung heraufbeschwören.» In seiner Laudatio betonte Meier, dass es bisher nur wenig Literatur über Seitengewehre gab und das Werk von Grenacher weltweit ein Leitfaden sei, wie es ihn noch nie gegeben hat.

Beeindruckt war auch Gemeindepräsident Marcel Nötzli, der erklärte, man sei stolz, einen versierten Fachmann im Dorf zu haben. Der Autor wird sein Sachbuch an der kommenden Waffenbörse in Luzern selbst präsentieren oder im Direktverkauf anbieten.