Der schwarze Montag im Jahr 1971

Ein ausgebranntes Gerippe war alles, was von der Ilyuschin Il-18D nach dem Absturz am Flughafen Zürich übrig blieb. Die viermotorige Turbopropmaschine mit Baujahr 1966 stand im Dienste der bulgarischen Balkan Bulgarian Airlines und befand sich am 18. Januar 1971 auf dem Flug von Paris-Le Bourget nach Sofia, als sie planmässig zu einer Zwischenlandung in Zürich ansetzen wollte. 700 Meter vor der Instrumenten-Landebahn touchierte der linke Flügel der zu tief fliegenden Maschine den Boden, die Ilyuschin stürzte ab und fing dabei Feuer. Zum Zeitpunkt des Absturzes um 16.50 Uhr lag dichter Nebel über Kloten, die Sichtweite betrug 1000 Meter. An Bord waren 39 Passagiere und 8 Besatzungsmitglieder. Bis auf einen zwölfjährigen Knaben aus Brasilien und den Piloten kamen bei der Katastrophe alle ums Leben.

Weitere Katastrophen in Neerach und Feldmeilen

Der Tag des Absturzes sollte übrigens als «Schwarzer Montag» in die Polizeigeschichte des Kantons Zürich eingehen. Am gleichen Morgen starb ein zweijähriger Knabe bei einem Brand in der Unteren Mühle in Neerach. Am Abend forderte ein durch Fahrlässigkeit verursachtes Zugsunglück in Feldmeilen sechs Todesopfer, vier davon jünger als 20 Jahre.