Der zweite Anlauf zum Verkauf des Grundstücks «Lachen»

Die Primarschule Bachenbülach besitzt Grundstück, das sie nicht mehr benötigt. Es liegt zwischen der Lachen- und Püntenstrasse und ist rund 2200 Quadratmeter gross. Bereits vor drei Jahren versuchte die Primarschulpflege den Stimmberechtigten einen Verkauf der Parzelle «Lachen» zum Preis von mindestens 2,7 Millionen Franken schmackhaft zu machen – vergeblich. Die Versammlung der Primarschulgemeinde lehnte den Landverkauf im Dezember 2015 mit 94 Nein- zu 80 Ja Stimmen ab. Es sei besser, das Land zu behalten, da dessen Wert steigen werde, so der Tenor damals.

Am 6. Dezember kommt nun der nächste Verkaufsversuch der Primarschule. Diesmal soll das Land mindestens 2,85 Millionen Franken in die Kasse spülen. Im Gegensatz zum ersten Anlauf vor drei Jahren handelt die Primarschulbehörde jedoch diesmal mit einem Auftrag des Volkes.

Lieber Verkauf als Baurechtsvertrag

Diesen hat sie im Dezember 2017 erhalten. Damals hatte ein Bürger mit einer Einzelinitiative gefordert, dass die Schulpflege der Gemeindeversammlung einen Baurechtsvertrag für das Grundstück zur Abstimmung vorlegen sollte. Die Initiative scheiterte. Gehör fand jedoch ein Gegenantrag des damaligen Gemeindepräsidenten Franz Bieger und sechs Mitunterzeichnenden. Sie forderten, die Primarschule sei zu beauftragen, so bald als möglich einen Antrag zum Verkauf des Grundstücks in einem Bieterverfahren vorzulegen.

1315 Franken pro Quadratmeter

Dieser Antrag liegt nun vor. Die Primarschulgemeindeversammlung wird am 6. Dezember darüber entscheiden, ob sie das Verkaufsverfahren genehmigen will. Darin werden unter anderem der Ablauf des Bieterverfahrens und ein Mindestverkaufspreis von 2,85 Millionen Franken – das entspricht einem Quadratmeterpreis von 1315 Franken – festlegt. Der Verkauf soll an den Meistbietenden erfolgen. Das in der Wohnzone W2 gelegene Grundstück gelte aufgrund seiner Lage und Zonierung als sehr gut verkäuflich, so die Primarschulpflege. Das Grundstück sei planungsrechtlich baureif und biete sich für eine Überbauung im Hinblick auf einen Verkauf von Stockwerkeigentum an. Die Schule hatte das Land ursprünglich als Standort eines möglichen Kindergartens reserviert. Nach dem Ausbau der Schulanlage Halden begrub man diese Pläne.

Der Nachbar als Kaufinteressent

Auch die Politische Gemeinde wird den Stimmberechtigten am 6. Dezember einen Grundstückverkauf unterbreiten, wenn auch einen vergleichsweise bescheidenen. Die Gemeinde besitzt im Bereich Lachensteig/Lachenstrasse ein 285 Quadratmeter grosses Grundstück. Darauf steht eine Transformatorenstation der Elektrizitätswerke Zürich. Weil die Gemeinde die Parzelle nicht braucht und die Pflege nur Aufwand bedeutet, beabsichtigt sie, diese an den Eigentümer des benachbarten Grundstücks zu verkaufen, zu einem Preis von 186 000 Franken. Dieses Vorhaben muss an der Versammlung gutgeheissen werden.

Die Versammlungen von Politischer und Schulgemeinde werden zudem über Budget und Steuerfuss befinden. Ein weiteres Traktandum der Politischen Gemeinde betrifft die Genehmigung des Anschlussvertrags Abwasserreinigungsanlage ARA Furt.

Die Versammlungen vonPolitischer Gemeinde und Schulgemeinde Bachenbülach finden am Donnerstag, 6. Dezember, um 20 Uhr in der Mehrzweckanlage statt. (Zürcher Unterländer)