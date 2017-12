Destination Privatleben

Fragt man Franz Bieger, was ihn vor 20 Jahren zur Politik geführt hat, spricht er von seinen «Begegnungen mit dem Globus». Diese habe er während seiner Zeit als Swissair-Pilot machen dürfen. Sie hätten in ihm die Neugier für die unterschiedlichen Arten des Zusammenlebens von Menschen geweckt. «In mir ist aber auch eine tiefe Wertschätzung für die politische Leistung unserer Vorfahren gewachsen», sagt Bieger. Und weil diese Leistung stark auf ehrenamtlichem Engagement beruhe, habe er sich 1998 für ein Amt im Bachenbülacher Gemeinderat zur Verfügung gestellt, als Tiefbauvorstand. «Das ist ein ebenso schönes wie interessantes Ressort und eigentlich hätte ich nichts anderes gebraucht.»

Gemeindepräsident statt Berufsschullehrer

2005 erkrankte der damalige Gemeindepräsident. Es brauchte einen Nachfolger. Bieger hatte gezögert. Auch ein Neubeginn als Berufsschullehrer hätte ihn gereizt. Doch er stellte sich der Wahl und hat es nicht bereut: «Ich hätte nie gedacht, dass das Amt so facettenreich ist.» Ganz wichtig sei aber auch die konstruktive Stimmung im Bachenbülacher Gemeinderat gewesen: «Wenn das Team nicht funktioniert, erreicht man nichts.»

Acht Amtsjahre erachtet Bieger als Minimum, 12 Jahre als Optimum und 16 Jahre als Maximum. Übe man das Amt nur kurz aus, bestünde die Gefahr einer Machtverschiebung an die Verwaltung. «Dann bestimmt der Kanton, und die Gemeinde hat nichts mehr zu sagen, muss aber zahlen», sagt Bieger. «Wissen ist Macht» gelte eben auch in der Lokalpolitik.

Flughafen und Alterswohnensorgen für Verlängerung

Dass er selbst erst nach 13 Jahren als Gemeindepräsident zurücktreten wird, hat zwei Gründe. Zur Verdeutlichung des ersten zeigt Bieger auf einen meterhohen Stapel Papier hinter seinem Schreibtisch: Das Flughafendossier. Seit 2006 ist es der Dauerbrenner für den ehemaligen Piloten und späteren Sicherheitsfachmann der Swissair: «Meine Funktion an der Schnittstelle von Politik und Fluggesellschaften war herausfordernd und spannend zugleich.»

Der Bachenbülacher ist stolz, dass es ihm gelungen ist, die Partikularinteressen der drei Himmelsrichtungen Nord-West-Ost zu einer Kompromisslösung zu vereinen. Darüber hinaus habe man in fünf Jahren Arbeit und mit viel Sachkenntnis erwirken können, dass der Bund die Lärmschutzverordnung geändert hat, durch welche zuvor die direkten Anrainergemeinden des Flughafens mit ungerechtfertigten baulichen Restriktionen in der Erneuerung der Bausubstanz behindert worden waren. Nun seien in diesen Gemeinden Gebäudesanierungen und die Erschliessung von Baulücken wieder möglich: «Das ist zentral, denn es vermeidet eine Verslumung ganzer Quartiere.»

Der zweite Grund für Biegers Amtstreue steht direkt neben dem Gemeindehaus: Die Alters- und Wohnüberbauung «Im Baumgarten». Er habe als Gemeindepräsident den beiden privaten Miteigentümer versprochen, das Projekt bis zur Eröffnung im Februar 2016 zu begleiten. Noch heute begeistert ihn das Werk so, dass er spontan zu einer Besichtigung bittet. Ob sich der 69-Jährige vorstellen kann, dereinst eine der Wohnungen zu beziehen? «Auf jeden Fall.»

Nun rückt die Familie in den Mittelpunkt

Doch nach seinem Rücktritt im kommenden Jahr möchte Bieger erst einmal den «Herbst des Lebens» geniessen. Er zieht ein Foto aus der Mappe. Es zeigt seine Ehefrau und die vier Enkel im Primarschulalter. «Sie alle mussten oft zurückstecken», sagt der Gemeindepräsident.

Das soll sich ändern. Seiner Frau möchte Franz Bieger lange gehegte Reisewünsche erfüllen und mit seinen vier Enkeln das unternehmen, was sie schon immer schon gerne gemeinsam gemacht haben: Basteln, Malen und Sport treiben.

Das politische Leben im Dorf möchte Bieger nach seinem Rücktritt weiterverfolgen, auch aus Respekt gegenüber seinen Gemeinderatskollegen. Die hätten ihm nämlich das schönste Abschiedsgeschenk bereits gemacht. «Fünf von sieben machen weiter. Das ermöglicht Kontinuität, gepaart mit neuen Impulsen.»

Und auch das Flughafendossier dürfte Bieger nicht ganz aus der Hand legen. Mit der geplanten Pistenverlängerung am Flughafen Kloten stehe nochmals ein richtiger «Hosenlupf» an. Und bei diesem will Bieger anpacken – als Berater mit Wissen und Erfahrung .

(Zürcher Unterländer)