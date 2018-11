Die Badi lockt neu auch bei Minusgraden

Bis gestern galt in Bülach: Freibad geschlossen, Freibadspielplatz unerreichbar. Doch ab sofort dürfen die Bülacher Kinder ihren Badispielplatz auch im Winter benützen - und das erst noch, ohne dass ihre Eltern einen Eintritt ins Freibad lösen müssen. Ein neuer, zwei Meter hoher Zaun kappt die Verbindung zwischen Spielplatz und Beckenbereich, sodass die Kleinen auf der nun abgetrennten, grossflächigen Wiese gefahrlos spielen können. 32 000 Franken hat die Stadt in die Schaffung dieses zusätzlichen, frei zugänglichen Winterspielplatzes investiert. Erreichbar ist dieser durch ein gegenüber der Stadthalle gelegenes Eingangstor.

Toben, schaukeln und rutschen kennen in der Badi nun keine Saison mehr: Bereits am gestrigen Eröffnungstag vergnügten sich Dutzende dick eingepackte Kinder auf Kletterburg, Drehseilanlage und Wippe.

Einzig auf die Gumpimattte müssen die jungen Spielplatzbesucher während der Wintermonate verzichten. «Wir mussten die Matte mit Wänden umgeben, weil sie bei kalten Temperaturen nicht genutzt werden kann», erklärt Bigna Mosca, Leiterin Gesellschaft der Stadt Bülach.

Noch sind diese Wände rund um die Gumpimatte weiss. Doch bald dürfen sie im Rahmen des Angebots «Spielplatz Plus» mit Farbe verschönert werden.

Spielende Integration durch Freiwillige

Die Stadt hat «Spielplatz Plus» am gestrigen Eröffnungstag lanciert. Ab sofort werden jeden Mittwoch und Freitag zwei Freiwillige auf dem Badi-Spielplatz präsent sein. Mit dabei haben sie den Schlüssel für eine grosse Spielkiste. Zudem stehen sie den Eltern für Gespräche und Informationen zur Verfügung. «Auf dem Spielplatz treffen sich alle Eltern, auch Neuzuzüger und Väter oder Mütter mit Migrationshintergrund», sagt Mosca. Das wolle man nützen, um ins Gespräch zu kommen und über die verschiedenen Angebote der Stadt für Familien zu informieren: «Ein Spielplatz ist der ideale Ort, um beispielsweise Angebote im Bereich Frühförderung vorzustellen», findet Mosca.

15 Freiwillige hat sie für diese Aufgabe gefunden. Badi und Spielplatz liegen in einem Quartier mit zahlreichen Neuzuzügern. Ziel des Angebots ist es auch, dass diese Familien in Kontakt und Austausch kommen.

Bis nach Ostern kann nun im Bülacher Freibad gratis gespielt werden, bevor dann voraussichtlich anfangs Mai die Freibad-Saison wieder startet. Dann wird der Zaun abgebaut und der Spielplatz gehört wieder zum Freibad.

Der fünfeinhalbte Spielplatz

Mit dem Badispielplatz erhöht sich die Zahl der öffentlichen Spielplätze in der Stadt Bülach - wenigstens in den Wintermonaten - auf sechs. Die anderen fünf befinden sich auf dem Lindenhof, beim Stadtweiher, im Füchsli-Quartier, auf dem Dachsenberg und im Quartier Allmend. Letzterer kann derzeit nicht genutzt werden, weil er saniert wird. Doch bereits im Frühling ist die Wiederöfffnung geplant. Dann wird das Angebot «Spielplatz Plus» dort präsent sein.

Im Herbst 2010 lancierte die Kinder- und Jugendkommission das Projekt «Attraktive Spielplätze in Bülach». Man sei in dieser Sache gut unterwegs, fand Stadtrat Rudolf Menzi (parteilos) in seiner gestrigen Eröffnungsrede: «Nach der Wiedereröffnung des Spielplatzes Allmend wird dann nur noch die Sanierung im Füchsli fehlen. Und diese ist im Jahr 2020 vorgesehen.»

(Zürcher Unterländer)