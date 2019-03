Die Fasnacht wird zum Familienprojekt

Bereits kurz nach dem Mittag liessen sich im Bassersdorfer Dorfzentrum die ersten verkleideten Fasnächtler, Besucherinnen und Besucher blicken. Mal flanierten übergrosse Comicfiguren wie die drei Tweeties und Olaf aus dem Film «Eiskönigin» über die noch leere Umzugsroute, mal zottelte eine als Schamanen-Gang verkleidete Familie mitsamt Hirschgeweihen auf dem Kopf zwischen erste Zaungäste und rief grosse Bewunderung hervor.

Der elfjährige Sohn Jamal schaute mit seiner Gesichtsbemalung schon fast so aus wie ein klassischer Medizinmann. Russisch angehaucht war der Bassersdorfer Familienvater Stefan Boller, der mit seiner dreijährigen Tochter Nina als sibirischer Tiger verkleidet durch das Dorf zog – natürlich auf leisen Pfoten. Der Clou dabei: Den ganzen Kinderwagen bedeckte ein künstliches Tigerfell samt Kopf, das ein Arbeitskollege von Boller aus Russland mitgebracht hatte. Die echten sibirischen Tiger seien mit nur 500 lebenden Tieren stark in ihrer Art gefährdet, bemerkte ein interessierter Zuschauer dazu.

Vom Luftballon zur Eule

Auch andere Bassersdorfer wagten für die Kostümauswahl den Griff in die Tierkiste. So erfüllte Michelle Würsten aus Birchwil ihrer Tochter einen lang gehegten Wunsch. «Beim letzten Besuch im Zürcher Zoo war Selina von der Schneeeule angetan, sodass rasch klar wurde, wie sie sich verkleiden wollte», sagte sie. Ein Luftballon, der mit etwas Kleister bestrichen und anschliessend eulengerecht verziert wurde, bildete die Grundlage für die Maske. Dank aufwendig dekorierten Hexen, Monstern und weiteren gruseligen Winteraustreibern sprang der Fasnachtsfunke am Umzug rasch auf das auffallend junge Publikum über. Sogar die lokale Politprominenz auf der Ehrentribüne liess sich von «Paradise City», der begleitenden Musik der Seelenfänger, zum Tanzen animieren. Das Hard-Rock-Lied der Gruppe Guns’n’Roses wummerte dank des satten Basses mächtig durch das Herz von Bassersdorf.

Heute Montagabend findet das dritte Maskentreffen mit Nachtumzug statt. Die Maskenträger präsentieren sich auf einer kurzen Umzugsroute durch den Dorfkern. Die bestaussehende Maske wird um Punkt Mitternacht prämiert. (Zürcher Unterländer)