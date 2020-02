Die Gemeindefusion im Rafzerfeld ist gescheitert

Die Gemeindefusion im Rafzerfeld ist vom Tisch. Einer entsprechenden Einzelinitiative wurde in Wil und Wasterkingen zwar hauchdünn zugestimmt. In Hüntwangen wurde sie aber wuchtig abgelehnt. Im Detail: In Wil sagten 295 Stimmberechtigte Ja und 290 Nein, in Wasterkingen war das Verhältnis 143 zu 139. In Hüntwangen standen 129 Ja- 311 Nein-Stimmen gegenüber. Wäre die Initiative in allen drei Gemeinden angenommen worden, hätte ein Zusammenschlussvertrag ausgearbeitet werden müssen. Dieser wäre dann erneut zur Abstimmung gekommen.

Die Gemeinderäte werden die Zusammearbeit im gesamten Rafzerfeld fortsetzen, heisst es in einer Medienmitteilung. Aber eben ohne über eine Fusion der drei Gemeinden Wil, Wasterkingen und Hüntwangen nachdenken zu müssen.

Ablehnende Haltung der Behörden

Interessant ist ein Blick auf die Abstimmungs-Empfehlungen, die von den Behörden in den Gemeinden ausgegeben worden waren. In Wasterkingen und Wil hatte der Gemeinderat zu Ablehnung geraten, die RPK zu einer Annahme. Die Bevölkerung sah es in beiden Gemeinden gleich wie die RPK und stimmte Ja. In Hüntwangen haben Gemeinderat und RPK ein Nein empfohlen. Die Ablehnung durch eine Mehrheit der Behörden sieht Hauptinitiant Ernst Kraft denn auch als ein wichtiger Grund für die Ablehnung. Und: «Wir sind noch in der Komfortzone. Da ändert man nicht gerne etwas.» Die Initianten hätten eben aus einer Position der Stärke agieren wollen. Daraus wird nun nichts. «Wir haben es knapp verfehlt – das müssen wir akzeptieren.»