Die Guss-Überbauung füllt sich nur langsam mit Leben

Nachgefragt

«Wir wollen digital affine Menschen erreichen»

Bei der Vermarktung der 343 Mietwohnungen auf dem Guss-Areal geht die Immobiliendienstleisterin Privera in mancher Hinsicht neue Wege. Nachdem Interessenten im Showroom eine virtuelle Achterbahnfahrt durchs Quartier unternehmen konnten, setzt man seit einem guten Monat auf Engagement von drei Influencern. Stylistin Luisa Rossi, die ehemalige Freestyle-Skifahrerin Mirjam Jäger und Tänzer Marco Andre Da Silva sollen ihren Followern die Wohnungen schmackhaft machen. Ein Team eines Einrichtungshauses hat dafür drei Wohnungen in verschiedenen Stilen eingerichtet. Wie sich die Influencer darin in Szene setzen, bestimmen sie selbst.



Wieso braucht es so viel Aufwand, um die Wohnungen «Im Guss» zu vermieten?

Die Wohnungen eignen sich hervorragend, um Erfahrungen mit neuen Formen der Wohnungsvermarktung zu sammeln: Sie liegen natur- und stadtnah, verfügen über ein umweltschonendes Mobilitätskonzept und sprechen urbane, umweltbewusste und digital affine Mieterinnen und Mieter an. Diese wertvollen Erfahrungen sind auch hilfreich für zukünftige Projekte.



Weshalb hat man sich für den Einsatz von Influencern entschieden?

Digital affine Mieterinnen und Mieter wollen wir dort erreichen, wo sie sich aufhalten. Als unsere Agentur Flowcube Communications eine Zusammenarbeit mit Influencern vorschlug, waren wir begeistert, diesen Weg als erster Immobiliendienstleister in dieser Form zu gehen.



Branchenkenner sagen, dass Influencer mindestens 1000 Franken pro Instagram-Post erhalten. Können Sie das bestätigen?

Laut unserer Agentur sind die Honorare abhängig von der Art und Anzahl der Follower, dem Timing, dem Aufwand sowie von unseren Wünschen als Kunden. Wir kommunizieren keine Zahlen zu unseren Marketing-Budgets.



Letztlich bezahlen die Mieter dafür, dass sich ein Influencer auf einem Mustersofa räkelt. Möchte diese nicht lieber einen tieferen Mietzins?

Im Vergleich zu einer herkömmlichen Plakat- oder Printinserate-Kampagne ist die Vermarktung mit Influencern preislich attraktiver. Zudem schlägt sich das Vermarktungsbudget kaum im Mietpreis nieder.



Wann werden alle 343 Wohnungen vermietet sein?

Die Vermietung läuft auf Hochtouren. Seit Mitte August 2019 werden die Wohnungen der ersten Bauetappe von ihren Mieterinnen und Mietern bezogen. Wir gehen davon aus, dass die attraktiven Wohnungen bis im Sommer 2020 weitgehend bewohnt sind.



Daniela Schenker