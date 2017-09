Die Kunst, die im Weg steht

In alle Ewigkeit, so ist es inder «Odyssee» beschrieben, soll der Sisyphos seinen Felsblock den Berg hinaufwälzen – und wo er fast ganz oben ist, den Stein schon über die Kuppe werfen möchte, da rollt dieser jedes Mal von alleine wieder hinab. Eine Strafe? Wofür? Weil erdem Tod ein-, zweimal zu oftvon der Schippe gesprungenwar? Der Dichter Homer, derdie Geschichte im 8. Jahrhundert vor Christus zum ersten Mal niederschrieb, blieb eine Antwort schuldig und überliess die Gedankenbühne der Interpretation den Künstlern und Philosophen der Jahrhunderte.

Im Jahr 1977 gestaltete der Berner Bernhard Luginbühl das berühmte Schicksal des Königs von Korinth auf seine Weise:Für die dritte Ausbauetappe des Zürcher Flughafens schuf der damals 44-jährige Eisenplastiker und Verbrennungskünstler eine Skulptur mit Namen Sisyphus(in der latinisierten Schreibweise mit u): zwölf Meter lang, viereinhalb Meter breit und sechs Meter hoch – mit einer schweren Eisenkugel, die sich mittels einer motorgetriebenen Mechanik hin- und herbewegte. Und kurz bevor die Kugel am einen Ende der roten Rampe über die Kante zu fallen drohte, da zwang sie die Konstruktion wieder zurück auf die andere Seite. In alle Ewigkeit.

Etwas gar vorsichtig, als «sicher sehenswert», pries übrigens die erste Eigentümerin, die Flug­hafen-Immobilien-Gesellschaft, das Werk im Jahr seiner Entstehung in einem Zeitungsinserat an. Die Ewigkeitder Strafe hat dann 23 Jahre lang gedauert.Zu Beginn des Jahrtausends «erbarmte» sich der Flughafen des so kunstvoll leidenden Helenen und hielt den kugelrunden Eisenfelsen an: Beim Bau des ­Airside Center blieb schlicht kein Platz mehr; die Kunst war schon damals einfach zu gross und stand im Weg. Ausserdem habe der Wind der Kugel dann und wann zu viel Schwung verliehen, so führte die Flughafensprecherin Sonja Zöchling 2016 aus. Die Mechanik des Werks sei eben schon «sehr aufwendig» konstruiert gewesen. «Und noch aufwendiger war es, die Kugel wegen äusserer Einwirkungen wie Temperatur und Wind in der Geometrie zu halten.»

Man entschied kurzerhand, das Kunstwerk vors Operation Center (OPS) zu verlegen, weg von den Besucher- und Passagierströmen, etwas ins Abseits, es quasi zwischen Personalparkhäusern und Diensteingängen einzuklemmen. Und: Man legte die Bewegung der Apparatur still. Als hätte der Sisyphos nunmehr seine Schuldigkeit getan. Die Blütezeit des Werks war zu Ende.

Und heute? Weitere 17 Jahre später ist die Skulptur gänzlich verwelkt. Seit letzter Woche ist sie abgeschoben, auf einen Parkplatz bei der Panzerpiste hinter dem Rega-Gebäude. Die schwere Kugel ist abgenommen und liegt daneben. Zukunft ungewiss. Dieser Abstellgleiszustand, der den einen oder anderen Betrachter wohl unweigerlich an Ursus Wehrlis Buch «Kunst aufräumen» erinnert, wird wohl andauern. «Die Plastik wurde dort zur Zwischenlagerung deponiert», sagt Flughafensprecherin Raffaela Stelzer dazu. In alle Ewigkeit? «Bis ein neuer geeigneter Platz gefunden wird.» Grund der Verbannung ist ein simpler Verdrängungskampf: Der Platz wird für das «Grossprojekt Zone A», also für den Ausbau der Gepäcksortieranlage gebraucht – Perimeterfreilegung nennt sich das.

Was hätte wohl der französische Philosoph Albert Camus zur Idee gesagt, dem Sisyphos auf diese Weise den Felsen abzunehmen? «Der Kampf gegen den Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen», schrieb er vor 75 Jahren im Essay «Der Mythos des Sisyphos». Und: «Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.» Glücklich, indem er sich beharrlich einer eigentlich sinnlosen Tätigkeit zuwendet – dem Leben. Und dieses ist, zumindest für Camus, absurd.

Der Flughafen entzieht nun aber nicht nur dem Sisyphos sein potenzielles Glück, sondern auch der Öffentlichkeit ein Stück — zugegebenermassen etwas sperrige – Schweizer Kunst. Und indem die Schöpfung Luginbühls von etwas so Banalem wie einer Gepäcksortieranlage verdrängt wird, muss ein Kunstliebhaber wohl in die Tat umgesetzt sehen, was Zöchling vergangenes Jahr im Zusammenhang mit Flug­hafenkunst festgestellt hatte: «Wenn ein Kunstwerk im Weg steht oder Unfälle provoziert, muss es umplatziert werden.» Da gäbe es keine Kompromisse, ein Flughafen sei eben primär ein Flughafen und kein Kunsthaus. Gleichwohl, so formuliert es Raffaela Stelzer am Ende, sei es das Ziel, die Plastik weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wo, das ist nicht entschieden. (Zürcher Unterländer)