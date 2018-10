Die Post ist neu im Volg

Man habe in den vergangen Monaten eine neue Lösung für ihr Angebot in Nürensdorf gesucht, heisst es in einer Mitteilung der Post AG. Dazu hätten auch Gespräche mit den Behörden der Gemeine stattgefunden. Die Post hat nun entschieden, Postdienstleistungen in Nürensdorf künftig in Zusammenarbeit mit der Landi Züri Unterland in einer Filiale mit Partner im Volg-Laden anzubieten.

Gleiche Adresse

Der Volg befindet sich an der gleichen Adresse (Lindauerstrasse 2) wie die heutige Postfiliale. Postdienstleistungen sind während den gesamten Öffnungszeiten des Volg-Ladens erhältlich, also von Montag bis Freitag von 6.00 bis 19.00 Uhr und am Samstag von 7.00 bis 16.00 Uhr.

Zum Angebot der Post am Standort Nürensdorf gehören auch in Zukunft eine Postfachanlage sowie ein Postomat. Dazu baut die Post im Bereich der Postfächer einen neuen Postomaten ein, der rund um die Uhr zugänglich sein wird. Der bisherige Postomat wird abgebaut. (mcp)