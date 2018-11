Die Reformierten machen aus der Sanierung ein neues Zuhause

Übrige Traktanden

Neben dem Ja zum Kirchgemeindehaus stimmte die Versammlung mit eindeutigem Mehr auch der Bauabrechnung «Sanierung Sigristenhaus» zu. Diese schliesst mit Kosten von 395 858 Franken. Das sind 18 141 Franken weniger vorgesehen. Ebenfalls genehmigt wurden das Budget und ein unveränderter Steuerfuss von 10 Prozent. Der Gesamtaufwand und der Gesamtertrag betragen je rund 4,98 Millionen Franken, was einen kleinen Einnahmenüberschuss von 2963 Franken ergibt. Die Kirchenpflege nutzt die Möglichkeit des neuen Rechnungslegungsmodells HRM2 und schafft finanzpolitische Reserven. Die Einlage in diese Kasse beträgt 207 000 Franken und wird den Ausgaben zugerechnet. 2019 sind in der Investitionsrechnung keine Investitionen vorgesehen.