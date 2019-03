Die Stadt in der Stadt fasziniert die Macher des Fachmagazins

Ein spannendes Projekt mit Modellhaftigkeit und interessanten Akteuren, von welchen andere etwas lernen können: Das seien zwei der Voraussetzungen, die es brauche, um für die Architekturzeitschrift Hochparterre zum Thema zu werden. Das erklärte Redaktor Roderick Hönig an der Vernissage des neusten Themenhefts seines Verlags. Sie fand am Donnerstag im Bülacher Rathauskeller statt. Die März-Ausgabe widmet sich ausschliesslich dem Glasi-Areal (siehe Kasten). Nach einem langen politischen und planerischen Prozess wird auf der ehemaligen Industriebrache im Norden der Stadt Bülach voraussichtlich im Mai mit dem Bau eines neuen Stadtteils begonnen.

Entstehung schräger Typen

Ab dann, so ist im Heft zu lesen, werde Bülach nicht einfach weiter, sondern «Stadt neu gebaut». Einen Einblick in den Entstehungsprozess dieser «Stadt neben der Stadt» mit ihren schrägen Hausfassaden bot an der Vernissage Dan Schürch. Der Bachenbülacher ist Mitinhaber der Duplex Architekten AG, die den Städtebauwettbewerb für das Glasi-Areal gewonnen hat. Die aussergewöhnliche Herangehensweise der Architekten ist auch im Themenheft-Beitrag «Schräge Typen» beschrieben.

In ihrem Artikel «Wo, wenn nicht hier?» skizziert die stellvertretende Hochparterre-Chefredaktorin Rahel Marti die Geschichte Bülachs, «deren Bewohnern das städtische Selbstverständnis vor über 600 Jahren eingepflanzt worden ist». Kritische Worte findet Marti für Bülach Süd, wo der «investorische Minimalismus Mehrfamilienhäuser monoton in die Wiesen stempelt». In Bülach Nord wehe der planerische Zeitgeist heute strenger. Mit Bülachguss geht sie dennoch ziemlich hart ins Gericht. «Die bauliche Dichte hat zwar städtisches Mass, doch den massigen Blöcken mit den monotonen Fassaden fehlen städtische Abwechslung und öffentlicher Charakter.» Im Vergleich dazu habe das Glasi-Areal einen hohen Anspruch an Durchmischung und Durchdringung mit Öffentlichkeit. Es werde jedoch einen langen Atem brauchen, um für alle Flächen Mieter und ein Publikum zu finden, prophezeit die Autorin.

Im Artikel «Halber Preis, doppeltes Risiko» erfährt man, wie sich die drei Entwicklungspartner für den Bau der rund 550 Wohnungen gefunden haben. Der Beitrag lässt dann auch die jüngere Geschichte des Areals nochmals anschaulich aufleben, also die Zeit vom Schock über den Wegzug der Glasi bis zur heutigen Entwicklungsgemeinschaft von Baugenossenschaft Glattal, Logis Suisse AG und Steiner AG.

Knacknuss Sockelnutzung

Auch für das weniger architekturaffine Publikum bietet das 23-seitige Themenheft Interessantes und auch Kritisches. So greift Soziologin Joëlle Zimmerli in «Herausforderung Sockelnutzung» ein Frage auf, die derzeit viele in Bülach umtreibt: Wie bringt man Gewerbe und damit Leben ins einstige Industrieareal? Einzig entlang der Schaffhauserstrasse würden die Fussgängerfrequenzen hoch genug sein, um beispielsweise eine Bäckerei oder einen Blumenladen rentabel betreiben zu können. Maresa Kuhn, von der Fischer Immobilienmanagment AG, zeigte an der Vernissage auf, wie man das Gewerbe ins Quartier locken möchte. Mit Flächen verschiedenster Grösse und Ausbaustandards werden möglichst viele Interessenten angesprochen. Als Besonderheit sollen auch Mietverträge mit kurzer Dauer möglich sein.

Während die Vermietung von Gewerbeflächen noch nicht begonnen hat, haben die ersten Eigentumswohnungen bereits Käufer gefunden. Ein Vernissagebesucher hat eine Vierzimmerwohnung im 19-stöckigen Hochhaus erworben, vorläufig als Kapitalanlage. «Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, einmal dort zu wohnen. Das Quartier ist unglaublich spannend.»

Das Themenheft zum Glasi-Areal kann zum Preis von 15 Franken bestellt werden bei shop.hochparterre.ch oder unter www.hochparterre.ch als E-Paper gelesen werden. (Zürcher Unterländer)