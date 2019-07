Die Vandalen kamen schon vor der Eröffnung

Eröffnung und Miete

Am Samstag, 6. Juli, kann die Hütte am Waldhüttenweg 1 in Opfikon von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden. Vor Ort stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Gleichzeitig stellt Plattform Glatttal das Förderprojekt zweier Falterarten vor und informiert über Neophyten in Wald, Feld und im Siedlungsgebiet. Die Jagdgesellschaft ist mit Informationen über die im Hardwald vorkommenden Wildtiere vertreten. Das Forstrevier zeigt einen Kurzfilm über die Holzernte im Wandel der Zeit. Für Verpflegung ist gesorgt. Ab sofort steht die Hütte zur Miete bereit. Interessenten können sich bei Hüttenwart Patrick Wigger, Telefon 076 460 97 47 melden.