Die Verwaltung setzt auf digitale Aktenführung

Die Geschäfte der Gemeindeverwaltung Winkel werden bis heute papierorientiert bearbeitet, unterstützt durch Informatikmittel wie das Office-Paket und verschiedene spezielle Anwendungen.

Diese betreffen beispielsweise die Einwohnerkontrolle, das Steuerwesen oder die Hundekontrolle. Das Archiv der Gemeindeverwaltung ist ausschliesslich in Papierform vorhanden. Zwei Programme haben nun das Ende ihrer Laufzeit erreicht und müssen erneuert werden. Die Anbieterin setzt die Nachfolgeprodukte auf einer einheitlichen Lösungsplattform auf, welche auch eine elektronische Geschäftsverwaltung enthält. Der Gemeinderat Winkel hat deshalb entschieden, die Verwaltung per 1. Januar 2020 auf digitale Aktenführung umzustellen.

Mehr Transparenz einfachere Vorbereitung

Der Gemeinderat sieht in dieser Umstellung verschiedene Vorteile, wie die Erhöhung der Transparenz der Prozesse und internen Abläufe, die automatisierte Pendenzenliste für wichtige und kritische Geschäfte. Ausserdem verspricht man sich weniger zeitlichen Aufwand für die Aktensuche und weniger Bedarf an Stauraum in den Büros.

Ein weiterer Vorteil: Die Sitzungsvorbereitung der Mitglieder des Gemeinderats kann in Zukunft orts- und zeitunabhängig erfolgen. (red)