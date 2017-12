Die andere Sicht auf den Advent

Es weihnachtet sehr, überall. Auch die Zürcher Sängerin und Autorin Julia Schiwowa ist in Weihnachtsstimmung und hat für ihre persönliche Adventsgeschichte «Törli uf, Törli zue» nebst dem Text auch gleich die Musik dazu geschrieben. Dazu heisst es von ihrer Seite: «Gesungen und erzählt. Mit Herz und Sinn. Für Jung und Alt. Mundart.»Worum es sich dabei handelt, haben sich über 30 Neugierige bei der Premiere von Schiwowas Programm am Freitagabend im Bülacher Sigristenkeller angeschaut und ihr dabei zugehört.

Von der Wahrheit in Kugeln und brennenden Krippen

Begleitet von Simone Baumann am Klavier und Keita Kitade an der Trompete, wanderte die Künstlerin durch das weihnachtlich angehauchte, verschneite Zürich und schwelgte in Kindheitserinnerungen, Sehnsüchten und Überlegungen. Diese verpackte sie nostalgisch, witzig, sarkastisch oder romantisch – oft alles gleichzeitig – in Songs und Erzählungen. Dabei begegnet sie vor einem geheimnisvollen Haus einem Jungen. Mit ihm versucht sie, hinter die Geheimnisse des Festes zu blicken. Und so singt sie über Verborgenes unter der Schneedecke, wie man bei der Betrachtung von Weihnachtskugeln die ganze Wahrheit lesen kann, sinniert über komische Verwandte, thematisiert Feuerunfälle beim Krippenspiel («s Chrippli brännt, d Familie rännt»), die Qual der Wahl bei Geschenken («zu Wienachte schänkt mer sich Schrott, debi ischs de Geburtstag vo Gott»). Zudem können Kinder erfahren, wer die Mutter des Samichlaus ist und warum dieser seit jeher Guetsli verteilt oder wohin das Weiss verschwindet, wenn der Schnee schmilzt.

Schiwowa ist es wichtig, dass Besucher jeden Alters etwas vom Programm haben. «Ich wollte etwas für Erwachsene schreiben, aber dass auch Kinder Antworten bekommen.» Beim Konzept arbeitete sie mit für sich Unabdingbarem an Weihnachten: «Kerzenlicht, Tannenbaum, Geschenke, Zusammensein, Guetsle und alles, was für mich persönlich dazugehört.» Im Zentrum stand das geheimnisvolle Haus, bei dem sie dem Jungen begegnet und von dem man verzaubert wird. «Vor Augen hatte ich immer einen Adventskalender, ursprünglich den vom Heimatwerk in Zürich, bei dem in den Fenstern die Adventstürchen aufgehen.» Sie habe die Geschichte sehr detailliert geschrieben und natürlich sei das Endresultat wie oft beim Arbeitsprozess anders geworden als geplant. «Auch wenn es nachher eine etwas andere Geschichte wird; es trägt Früchte, dass man sich mit dem Thema so lange befasst, sonst kann man die Inspiration nicht spüren.» Fünf weitere Auftritte stehen in der Deutschschweiz noch an.

Den Unterländern hat es gefallen. Eine Gruppe Freunde aus Bachenbülach, die oft in den Sigris­tenkeller gehe, sei ohne Erwartungen gekommen und fand die Idee um eine neuzeitliche Adventsgeschichte sehr speziell. Besonders Lob gabs für Schiwowas Stimme und ihren Einfallsreichtum. (Zürcher Unterländer)