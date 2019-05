«Die meisten Rorbaser kennen mich aus den Vereinen»

Die Amtszeit von Martin Lips beginnt am Dienstag, 4. Juni. Dann findet die konstituierende Sitzung statt, bei welcher der neu gewählte Gemeindepräsident von Rorbas den Vorsitz übernimmt. Bis dahin bereitet er sich auf das Amt vor, indem er sich in Dossiers einliest und das Gemeindegesetz bis ins Detail ­studiert.

Die Unterstützung zur Wahl des Parteilosen reichte von der SVP bis zur SP. «Ich will keine Parteipolitik machen, sondern sinnvolle Sachpolitik, die den Menschen in Rorbas dient», beschreibt der künftige Präsident seinen Stil.





«Für ein attraktives Dorfleben braucht es ein vielseitiges Angebot an interessanten Arbeitsmöglichkeiten.»Martin Lips

Gemeindepräsident Rorbas

Deshalb sei eine Parteizugehörigkeit nicht zwingend nötig, um dieses Amt erfolgreich zu führen. «Ich verstand die Zeit vor der Wahl nicht unbedingt als Wahlkampf, denn die meisten kennen mich aus den Vereinen und dem Dorfleben», sagt Lips.

Die Menschen hätten ihn demnach an seinen Aktivitäten in den Vereinen gemessen. Parteimitglied war Martin Lips noch nie, Vereinsmitglied hingegen seit Jahrzehnten. Als junger Bursche trat er dem Turnverein Rorbas bei und ist dort immer noch zugehörig. «In leitender Funktion eines Vereins lernt man unter anderem, Verantwortung zu tragen, zu organisieren und sich für eine Sache einzusetzen», erklärt der 56-Jährige.

Beim Verkehr besteht Handlungsbedarf

«Ich übernehme eine Gemeinde, welche solid geführt wurde», schätzt Lips ein. Dennoch warten anspruchsvolle Herausforderungen auf ihn. Eine von diesen ist das Allmendzentrum. «Praktisch alle Läden und Dienstleistungsbetriebe sind abgewandert», stellt er fest. Um das Zentrum wieder mit Leben zu füllen, bestehe Handlungsbedarf. Laut denkt er darüber nach, die freien Räumlichkeiten beispielsweise als Co-Working-Space zu gestalten.

Dies käme dem Bestreben zugute, im Dorf Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten. «Für ein attraktives Dorfleben braucht es ein vielseitiges Angebot an interessanten Arbeitsmöglichkeiten», ist er überzeugt. Er weiss aber auch: «Es ist noch viel kreatives Denken notwendig, um langfristig eine gute Lösung zu finden.» Ebenso möchte der neue Gemeindepräsident den Dorfplatz zu einem Ort der Begegnung entwickeln.

Denkt Lips an den Verkehr, der sich durch das 2800-Seelen-Dorf bewegt, ist ihm bewusst, dass Handlungsbedarf besteht. Als Teillösung nennt er die neu geschaffene Postautolinie 529 nach Pfungen. Das sei als zweijähriges Pilotprojekt angelegt, dann müsse ausgewertet werden, wie sich die Linienführung bewährt habe, erklärt er. Er ist überzeugt, dass eine Gesamtlösung für alle Gemeinden im Embrachertal notwendig ist, und freut sich auf die Zusammenarbeit mit der Präsidentin und den Präsidenten der anderen Talgemeinden.

In die Waagschale werfen kann der 56-Jährige zudem 9 Jahre Erfahrung als Mitglied der Rechnungsprüfungskommission. «Dadurch gewann ich Einblicke in die finanzielle Struktur der Gemeinde.»

Genügend Kapazität für bevorstehende Aufgaben

Seit 24 Jahren arbeitet der Rorbaser als Informatiker in einer international wirkenden Grossbank. Dort befasst er sich im weiteren Sinne mit Cyberkriminalität. «Ein weites Feld, herausfordernd und interessant», sagt er dazu. Einen Tag pro Woche arbeitet er von zu Hause aus. Ausserdem hat er sein Arbeitspensum auf 80 Prozent reduziert. «Damit habe ich genügend Kapazität, um mich den vielfältigen Aufgaben zu stellen.»

Von seinem Arbeitgeber unterstützt, widmet er sich freiwillig dem Verein YES (Young Enterprises Switzerland). Dort unterrichtet er Schüler der Mittelstufe im Fach «Unsere Gemeinde». Martin Lips ist mit den Menschen aus seinem Dorf eng verbunden. Mit einer Ausnahme von 10 Jahren wohnte er die meiste Zeit in Rorbas und in Freienstein. Er ist verheiratet und Vater zweier Söhne, 16- und 18-jährig. (Zürcher Unterländer)